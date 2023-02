Pasient bet helseassistent og satte fyr på madrassen

Mannen må møte i Søndre Østfold tingrett og svare for å ha bitt to mennesker ved to ulike anledninger.

Det var i juli 2021 at den tiltalte skal ha ankommet akuttmottaket i Moss. Da en helseassistent forsøkte å hindre ham i å rote i det medisinske utstyret som var på pasientrommet, bet han assistenten i venstre kinn.

Han skal også ha satt fyr på sin egen madrass i tidsommet han var innlagt på legevakten.

Mannen er også tiltalt for en hendelse som utspant seg i Moss sentrum i september 2022. Da skal han ha bitt en annen person i kjeven på høyre side, dratt ham i håret og klort vedkommende. Han skal også ha båret lommekniv, samt bruk av narkotika, heter det i tiltalebeslutningen.

