Torsdag ble de to søsterskipene til Asko Maritime døpt i Moss Havn. Fartøyene er både batteridrevne og autonome. Det betyr at de ikke slipper ut CO₂ og kan seile helt ubemannet. Skipene, også kalt sjødroner, vil ifølge Asko bidra til lavere transportkostnader, erstatte én million veikilometer med lastebiltransport i året (noe som tilsvarer cirka 16 600 sjåførtimer årlig) og bidra til 5 000 tonn mindre CO₂-utslipp per år.

Skipene ble døpt «MS Marit» og «MS Therese» av de tidligere langrennsløperne og olympiske mesterne, Marit Bjørgen og Therese Johaug, og vil gå i trafikk mellom Moss og Horten.

Testes ut i to år før de får seile uten mannskap

Øystein Høsteland Sundby, havnesjef i Moss, var glad for å se de nye fartøyene ligge til kai i byen torsdag.

– Dette er en stor dag for Moss Havn, Asko og hele Transport-Norge, mente han.

– Dette er starten på en ny æra for å flytte gods over til sjøen, la han senere til.

Han tror denne typen skip, også større, vil seile på flere strekninger i framtiden. Han er ikke bekymret for at fartøyene vil skape noen trafikale problemer på sjøen, når de skal seile på egen hånd.

– Jeg tror dette kommer til å gå veldig bra, sier han.

I første omgang skal skipene seile med et begrenset mannskap på rundt fire personer, inkludert skipsførere. Etter en omfattende prøveperiode på to år, er planen å la dem seile helt uten mennesker om bord. I stedet vil skipene bli overvåket fra land.

Tidligere langrennsløper Therese Johaug fikk æren av å døpe det ene skipet. Det skjedde med en flaske som, av hensyn til miljøet, var laget av is i stedet for glass. (Kenneth Stensrud)

Skal styre de førerløse fartøyene

Kaptein Are Rognskog er en av dem som skal føre skipene de neste par årene. Han synes det er spennende å ta del i dette banebrytende prosjektet.

– Det er utrolig spennende å få være med på. Jeg har troen på at vi skal få det til, forteller han.

Rognskog er ansatt i Massterly, selskapet som står for driften av de nye fartøyene. Han har allerede vært med på noen vellykkede prøveturer om bord, i forkant av dåpen. Fremover blir det mange turer mellom Moss og Horten.

– Veien videre blir spennende, sier kapteinen.

Kaptein Are Rognskog skal føre de førerløse fartøyene under prøveperioden - før han blir sendt på land. (Kenneth Stensrud)

Går foran i løypa

Fartøyene skal frakte gods fra Asko, hovedsakelig i form av semitrailere, som vil bli fraktet til og fra havnene med vogntog. Asko er en av Norges største transportbedrifter og leverer dagligvarer til blant annet NorgesGruppens forretninger.

– Dette prosjektet her tror jeg kan skape ringvirkninger utenfor Norge også, sa Runar Hollevik, adm.dir. i Norgesgruppen, i en tale under dåpsseremonien.

Også Kai Just Olsen, direktør i Asko Maritime, holdt tale under samme seremoni. Han ble presentert som fartøyenes far og kalte det et grensesprengende og innovativt prosjekt å være med på.

– Dette er en veldig spesiell dag. Dåpen er bare begynnelsen på en lang reise. Vi baner vei for nye prosjekter som kommer, var noe av det han sa til de frammøtte.

På tilskuerplass var blant annet representanter fra det indiske verftet Hooghly Cochin Shipyard, som har bygget de nye skipene. Sreejith Narayanan Katayamkot, driftsdirektør i selskapet, kalte dåpen en spesiell dag for hele den maritime verdenen.

– Dette er en ny standard for shipping- og logistikkbransjen, sa han.

