Strømprisene stiger stadig, men likevel skal snart tre ferjer seile helelektrisk her

I 2020 kunngjorde selskapet at ferjene som går i rute mellom Moss og Horten skulle bli elektriske. I starten av 2021 tok de imot verdens største helelektriske ferje, som ble satt i drift et par måneder senere.

I dag går denne og to andre ferjer i hybridmodus. Det betyr at de seiler på både diesel og strøm. Denne høsten skal de tre ferjene etter planen gjøres helelektriske, når ladeinfrastrukturen i Moss blir ferdigstilt.

Samtidig er strømprisene historisk høye. Det vil merkes på utgiftene til selskapet, forteller administrerende direktør, Øyvind Lund.

– Dette er betydelig for oss. Det er en ekstrem situasjon som vi håper på sikt vil stabiliseres, sier han.

Vi er sterk påvirket av strømprissituasjonen. — Øyvind Lund, adm. dir. i Bastø Fosen

Øyvind Lund, administrerende direktør i Bastø Fosen, forsikrer at høye strømpriser ikke vil gå utover rutetilbudet mellom Moss og Horten. (Kenneth Stensrud)

Mottar ingen støtte

Han understreker at høye strømpriser ikke vil berøre noe av rutetilbudet, i henhold til konsesjonen de driver etter. De har muligheten til å gå tilbake til å seile ferjene med diesel, hvis det blir rasjonering av strøm.

– Hvis vi kommer i en slik situasjon, har vi muligheten til å gå på ordinært drivstoff ettersom ferjene er bygd som hybrider. Men det skal mye til. Det er ikke noe vi har sittet og vurdert, sier han.

Selskapet mottar i dag ingen økonomisk støtte fra regjeringen på grunn av strømprisene. Det ville de hatt stor nytte av.

– Som enhver bedrift med betydelige strømkostnader, følger vi med på det myndighetene gjør. Vi er sterk påvirket av strømprissituasjonen, ettersom vi ligger i et område med høye strømpriser i Norge, sier Lund.

Samtidig forsikrer han om at bastøferja uansett vil bestå.

– Strømprisene utgjør ingen fare for selskapets eksistens, understreker Bastø Fosen-sjefen.

[ Verdens største elektriske ferje satt i drift mellom Moss og Horten ]

Har brukt millioner av kroner på det grønne skiftet

Bastø Fosen har allerede investert betydelige summer for å elektrifisere flåten.

Dette har de fått hjelp av Enova til å gjennomføre. De har støttet innkjøp av batteriferja Bastø Electric, ombyggingen av fartøyene Bastø IV og Bastø VI til helelektrisk drift, samt etableringen av ladeanlegg i Moss og Horten med 167 millioner kroner.

Lund ønsker ikke å kommentere nøyaktig hvor stort strømforbruk de forventer å ha fremover, ei heller hvor mye det kan ende opp med å koste.

– Det er snakk om store ferjer og store avstander, så det er klart at det er behov for mye elektrisitet om bord. De høye strømprisene går utover lønnsomheten og inntjeningen på elektrifiseringsprosjektet, men vi har et lengre perspektiv enn å bare se ett år fremover. Dette er en investering som gjøres for fremtiden og fordi vi har et oppriktig ønske om å være med på det grønne skiftet, sier han.

Hold deg oppdatert. Få ukentlige nyhetsbrev fra Dagsavisen Moss Dagblad

---

Bastø Fosen

Bastø Fosen ble stiftet 12. oktober 1995, og er i dag et datterselskap av Torghatten AS.

Selskapet driver ferjesambandene Moss-Horten og Svelvik-Verket.

Ferjene mellom Moss og Horten frakter hvert år rundt 3,8 millioner passasjerer og 1,8 millioner kjøretøy. Det gjør det til Norges største ferjesamband.

---