Verdens største elektriske ferje i drift mellom Moss og Horten

Klokken 08.00 ble ferja satt inn i ordinær rutetrafikk på det som er Norges mest trafikkerte ferjestrekning.

Ferjene mellom Moss og Horten frakter hvert år 3,8 millioner passasjerer og 1,8 millioner kjøretøy, og ferjen er den største i verden i sitt slag med helelektrisk drift.

– Det er viktig for oss å ta vårt samfunnsansvar på alvor og vi vil gjerne bidra med det vi kan for det grønne skiftet. Oppstarten av Bastø Electric er en milepæl, ikke bare for oss, men for utviklingen av utslippsfri ferjeteknologi både i Norge og internasjonalt, sier Øyvind Lund, administrerende direktør i Bastø Fosen, som driver ferjesambandet.

Bruker norske batterier

Ifølge selskapet vil utslippene på ferjesambandet reduseres med 75 prosent i løpet av 2022 – tilsvarende om lag 10.000 nye bensinbiler.

– Elektrifisering av skipstrafikk er noe av de mest effektive tiltakene vi som samfunn kan gjøre for å bidra til å redusere utslipp av klimagasser. Norge er verdensledende i utviklingen av denne type teknologi og i løpet av året vil vi ha hele 70 elektriske ferjer i Norge, sier administrerende direktør i Siemens Energy, Bjørn Einar Brath.

Det er Siemens batterifabrikk i Trondheim som har levert Bastø Fosens batteri- og ladesystemer for hurtiglading.

– Reisende vil umiddelbart merke forskjellen

Ferja er den første av det som skal være tre batteridrevne ferjer på ruten.

Fartøyet Bastø Electric er nesten 140 meter langt og kan frakte opptil 600 passasjerer og 200 biler eller 24 lastebiler.

Ferja vil ha mellom 20 og 24 avganger fra Moss og Horten daglig.

– Reisende fra begge sider av fjorden vil umiddelbart merke forskjellen fra de gamle ferjene. Bastø Electric har langt mindre støy, og oppleves som mer behagelig sier Øyvind Lund.

Ferja ble bygget i Tyrkia i løpet av 20 måneder. Se video fra verftet her: