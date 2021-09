Nå ligger alt til rette for at Viken oppløses

Senterpartiet ble den store vinneren under årets stortingsvalg. Selv om oppslutningen ikke endte så godt som meningsmålingene viste tidligere i år, fikk partiet størst prosentvis økning sammenlignet med forrige valg. I Østfold ble både Ole André Myhrvold og tidligere Våler-ordfører Kjerstin Wøyen Funderud valgt inn på Stortinget.

Førstnevnte mener den økte støtten til Sp er et tydelig signal om at folket ønsker å reversere regionreformen, blant annet i Viken.

– Årets valg viste at fylkessammenslåingen er uhensiktsmessig i vår region. I går gikk vi ikke til valg i Viken, men Østfold. Det synes jeg er betegnende nok. Folk kjenner seg ikke igjen i strukturen, sier Myrvold dagen derpå.

Funderud tror også at fylkessammenslåingen har vært utslagsgivende for Senterpartiets økte oppslutning.

– Viken er en uhensiktsmessig konstruksjon for fylkesstyret og gode tjenester, mener hun.

Vil ha det på svart og hvitt

Partifelle Per Olaf Lundteigen har tidligere uttalt til NRK at Senterpartiet ikke går inn i regjering, med mindre det forpliktes at Viken oppløses. Det kravet støtter Myrvold.

– Det er en betingelse fra vår side, bekrefter han.

Østfold-politikeren tror ikke det blir vanskelig å bli enige med Ap og SV om dette i regjeringsforhandlingene.

– Jeg vil tro det er en relativt enkel sak å få inn, men vi ønsker å ha den der for å være helt sikre. Blant annet fordi det har kommet noen uklare signaler fra enkelte i Ap, selv om partiet som helhet støtter en oppløsning. Derfor vil vi være krystallklare.

– Betyr det at alt nå ligger til rette for at Viken oppløses?

– Ja. Jeg vil bli veldig overrasket om kommune- og fylkestingsvalget om to år ikke skjer i Østfold, svarer han.

Vil trolig droppe folkeavstemning

Det haster nemlig for Sp å reversere fylkessammenslåingen. Jo lengre tid det går, jo mer krevende (og trolig dyrere) blir det å endre fylkesstrukturen.

– Den jobben er det nå bare å ta fatt på. Fylkesrådet i Viken kommer til å legge fram en sak, sier Myhrvold.

– Er dette noe som bør avgjøres av politikerne eller gjennom en folkeavstemning?

– Jeg kan ikke svare helt bastant på det. Vi har ikke tatt stilling til en folkeavstemning, men velgerne har gikk klart mandat til oss om å gjøre dette. En kan se på dette valgresultatet som en slags folkeavstemning, svarer han.

Rødgrønn enighet

Både Ap og SV er enige med Sp om at regionreformen bør reverseres.

Dette har de to partiene stadfestet om saken:

SV: Vil at fylker som ønsker det skal få muligheten til å dele seg opp igjen.

Ap: Dersom tvangssammenslåtte fylker ber om en oppløsning av det nye fylket, vil Arbeiderpartiet gjennomføre dette dersom det er et nytt flertall i Stortinget i 2021.