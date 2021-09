Disse Østfold-politikerne kom inn på Stortinget

Allerede da de første valgprognosene ble presentert klokken 21.00 mandag, var det tydelig at det lå an til et regjeringsskifte. Mindre tydelig var hvilke partier som ville havne over sperregrensa. MDG, KrF og til dels Venstre hadde en litt mer spennende valgnatt enn de fleste.

Til slutt ble det kun sistnevnte som sikret seg mer enn fire prosents oppslutning. Dermed ble det ingen stortingsplass for Benedicte Lund fra Moss eller Maria Moe fra Råde.

I Østfold valgdistrikt fikk Senterpartiet den største økningen, sammenlignet med forrige stortingsvalg. De endte opp med 14,21 prosents oppslutning, og kapret derfor et mandat fra FrP. Det betyr at Kjerstin Wøyen Funderud (Sp) kom inn på bekostning av Bjørnar Laabak (FrP).

Dette ble politikerne som skal representere Østfold på Stortinget den kommende valgperioden: