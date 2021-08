Sikker sykkelparkering i gågata

Torsdag formiddag ble ordfører Hanne Tollerud den første brukeren av de låsbare sykkelskapene i gågata. Nå håper ordføreren tilbudet kan bidra til at flere benytter seg av sykkelen.

Med trygg sykkelparkering i sentrum, trenger ikke syklistene å engste seg for sykkeltyveri. — Ordfører Hanne Tollerud

Forebygger tyveri

Sykkeltyveri utgjør omtrent 30 prosent av alle anmeldte tyverier årlig i Norge. Rundt 100.000 sykler blir stjålet hvert år, og én av ti sykler i Norge er tyvegods, melder Aktiv i Oslo.

– Med trygg sykkelparkering i sentrum, trenger ikke syklistene å engste seg for sykkeltyveri. Undersøkelser viser at frykt for sykkeltyveri er en barriere for mange når de velger fremkomstmiddel, og nå blir det tryggere å parkere sykkelen sin mens man er på jobb eller gjør ærender i byen, sier Tollerud.

Billig tjeneste

Sykkelparkeringen vil koste 15 kroner per halve døgn, og bookingen gjøres gjennom en app. Om noe oppstår med dørene eller appen, vil Securitas være tilgjengelig 24 timer i døgnet.

Tilbudet er først og fremst tilsiktet personer som jobber og gjennomfører ærender i sentrum. Men nå håper ordføreren at sykkelskapene kan bidra til at enda flere velger sykkelen til sentrum:

– Dette er et strålende tilbud for å tilrettelegge for mikromobilitet i Moss. Om dette blir populært, kan det også dukke opp flere av disse sykkelskapene rundt om i byen, avslutter Tollerud.

Sykkelskapene er levert av Trondheimsbedriften «Bikely», som siden oppstarten i mai 2020 har levert sykkelskap til en rekke norske byer.

