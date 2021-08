Økning i smitte denne uken

Det totale antallet som har fått påvist korona gjennom hele pandemiperioden i Moss kommune er nå 1737.

Økende

Det er siste døgnet påvist fire nye smittetilfeller blant personer som bor eller oppholder seg i Moss. Alle fire er smittet av kjente nærkontakter. En av de smittede er under 18 år. Ingen kommunale tjenester er berørt, skrev Moss kommune i en pressemelding mandag morgen.

Smitteøkning har vært et faktum hele uken: mandag ble det påvist ni nye smittetilfeller, tirsdag tre, onsdag to og torsdag fem.

Sommerleir

Det er påvist smitte i forbindelse med to arrangementer for barn og unge forrige uke. Det gjelder to sommerleirer med samme arrangører som ble avhold i begynnelsen av august. Det ble avdekket ett smittetilfelle i hver leir på leirenes nest siste dag, opplyser Moss kommune.

Til sammen på de to leirene har det vært cirka 100 barn mellom 12 og 18 år, i tillegg til omtrent 30 ledere.

Deltakerne kommer fra kommuner på Øst- og Vestlandet, og alle deltakere og ledere ble definert som nærkontakter. De ble bedt om å teste seg og reise hjem. Smittesporingen pågår følgelig i deltakernes respektive kommuner.

Totalt er det så langt 8 positive koronaprøver i etterkant av disse arrangementene, ingen av disse er bosatt i Moss. Det skal ha vært totalt 20 innbyggere fra Moss til stede på de to leirene.

Vi har forventet en økning i smitte etter gjenåpningen av samfunnet. — Kommuneoverlege Ingrid Christensen

Ikke smittebølge

Smittetrenden i Moss er, som i resten av landet, stigende for øyeblikket. Foreløpig er det for tidlig å si om dette er en naturlig svingning, eller en oppblomstring, skrev Moss kommune i en pressemelding mandag formiddag.

– Vi har forventet en økning i smitte etter gjenåpningen av samfunnet, og det er sannsynlig at vi vil se mer smitte fremover, ifølge kommuneoverlege Ingrid Christensen.

