Fra mandag skrudde franske myndigheter restriksjonene som gjør forskjell på vaksinerte og uvaksinerte enda et hakk opp, til store protester fra en del av befolkningen. Innbyggerne i Frankrike må nå vise fram et helsepass for å slippe inn også på kafé eller reise med intercitytog.

President Emmanuel Macron håper strategien både kan dempe smittespredningen og få flere til å vaksinere seg.

Helsepasset kan leses som en QR-kode og utstedes dersom man er fullvaksinert, nylig har avlagt en negativ test eller har blitt frisk etter koronasykdom. Regjeringen har gitt bedriftene én uke til å innføre og tilpasse seg de nye reglene. Tiltaket skal bidra til å unngå nye portforbud og nedstengninger, ifølge regjeringen.

Protester

Tiltaket har fått tusenvis av franskmenn til å gå ut i gatene gjennom flere uker for å protestere, fordi de mener de begrenser rettighetene til folk. Lørdag demonstrerte nærmere 240.000 franskmenn mot koronapasset i Paris og andre steder i landet, ifølge innenriksdepartementet. Men demonstrantene er ikke i flertall: De fleste franskmenn støtter helsepasset, ifølge nylige målinger – også utvidelsen til kafeer og restauranter, melder France 24.

I Frankrike forsøker man å begrense smitten og få flere til å vaksinere seg gjennom å kreve helsepass for eksempel for å gå på kafe. Det har gjort mange sinte. (FRANCOIS LO PRESTI/AFP)

Passet har allerede vært i bruk siden 21. juli for å komme inn på blant annet kinoer, teatre og museer. Nå skal det gjelde også restauranter og kafeer, og det inkluderer både innendørs- og utendørsområder. Det skal gjelde intercitytog, men ikke lokal kollektivtransport som T-banen.

President Macrons beskjed er tydelig: «Bli vaksinert. Bli vaksinert. Bli vaksinert», sa han i en video nylig.

– Det handler om å være en god borger. Vår frihet er ikke verdt noe dersom vi smitter våre venner, naboer og besteforeldre. Å være fri er å være ansvarlig, sa Macron.

Frankrike er generelt et land med høy vaksineskepsis, men stadig flere har valgt å ta koronavaksinen: Over 80 prosent av personer over 18 år i Frankrike har nå fått minst en dose, ifølge tall fra ECDC. Over 61 prosent er så langt fullvaksinert.

Et stikk og en pizzabit

Å bruke koronapass slik som Frankrike er det stadig flere land som har iverksatt. Da er det også mulig for uvaksinerte å delta ved å teste seg, men det er lettere for vaksinerte, som slipper testing.

Samtidig ser det ut til at også ulike typer «gulrottiltak» brer om seg i ulike land i verden – tiltak som skal lokke folk til å vaksinere seg.

I Storbritannia inngikk helsemyndighetene nylig et samarbeid med store private aktører som transportselskapene Uber, Bolt, matleveringsfirmaet Deliveroo og pizzakjederestauranten Pizza Pilgrims for å gi insentiver til folk til å ta vaksinen. De vil gi rabatter eller andre goder til personer som tar vaksinen. Tanken er spesielt å lokke de unge.

– For eksempel vil Uber sende påminnelser til alle brukere i august med oppfordring om å ta vaksinen, og vil tilby rabatter på Uber-turer og på måltider fra Uber Eat for unge voksne som har tatt vaksinen. Dette kommer etter at Uber tidligere har tilbudt gratis transport til vaksinesentre, meldte den britiske regjeringen i begynnelsen av august på sine nettsider.

Også Bolt tilbyr gratis skyss til vaksinesenteret.

Pizza Pilgrims vil gjøre plass til vaksinering i to restauranter, og tilby et gratis pizzastykke til dem som vaksinerer seg på stedet.

Vaksineminister Nadhim Zahawi sier oppslutningen om vaksinene er veldig god blant unge briter. Likevel har tempoet saktnet i forhold til hva det var da de som er eldre ble vaksinert. Hele 88,9 prosent av alle over 18 har nå fått minst en dose i Storbritannia, mens 74,5 prosent er fullvaksinert, ifølge tall fra britiske myndigheter.

Tiltakene har møtt ulike reaksjoner, melder The Huffington Post. Enkelte unge mener det fungerer bra og har benyttet seg av sjansen, mens andre mener tiltakene undervurderer de unge, og at det kan virke mot sin hensikt overfor noen.

Cola, egg og ku

Her er et utvalg av andre lokkemidler som brukes rundt omkring i verden:

Serbia var trolig det første landet i verden som tilbød penger til vaksinerte, skriver The Guardian. Siden har andre land fulgt etter.

President Joe Biden i USA holdt lenge igjen, men ba nylig delstater om å tilby 100 dollar til personer som nå velger å vaksinere seg. Han vil også kompensere bedrifter så ansatte kan få betalt mens de vaksinerer seg hvis det er i arbeidstiden. Pengegaver til personer som vaksinerer seg vurderes også av den britiske regjeringen.

Lotteri er allerede en velbrukt strategi, blant annet i California.

I et distrikt i Thailand er ikke premien i lotteriet penger, men en levende ku.

I New York kan man få billetter til teater, dyrepark, akvarium og sportsarrangementer.

I et område i Gujarat i India kan man få nesepynt i gull eller stavmikser om man vaksinerer seg. Tilbudet gjelder personer over 45 år, skriver The Hindustan Times.

Enkelte steder i Kina kan man få to kartonger egg eller andre typer matvarer, skriver The Guardian.

I Russland kan man noen steder få en is, mens enkelte i Israel kan få Cola, øl eller mat, skriver samme avis.

I delstaten Washington i USA var premien noe mer omstridt, der meldte man i juni at det ble tilbudt gratis marihuana-joint til voksne personer som tar koronavaksinen.

Lykkes det?

Men virker det? Lokkemidlene har i alle fått mange til å vaksinere seg. Men trolig virker slike insentiver kun på enkelte personer i enkelte områder, tror Sameer Deshpande, førsteamanuensis i markedsføring ved Griffith University i Australia.

Peter Vegas i Colorado var den heldige vinner av en million dollar i vaksinelotteriet. Dette er bare et av mange forsøk i ulike land på å lokke folk til å ta vaksinen. (David Zalubowski/AP)

Insentiver kan virke for dem som har vaksinen lett tilgjengelig og er lett skeptisk, sier han til The Guardian.

Men er man svært skeptisk, vil det ikke virke, mener han. I Australia har lokkemidler vært foreslått, men så langt er tilgjengeligheten der dårlig. I USA har man derimot lenge hatt mange vaksiner, og er i ferd med å nå et tak for hvor mange som tar den uten pressmidler eller lokkemidler.

