Gjentar Minecraft-suksessen fra i fjor

På 17. mai arrangeres det nemlig et digitalt tog i spillet Minecraft.

Deltakere som logger seg på den norske serveren havner i en kopi av Slottsplassen i Oslo. Derfra går det en løype som passerer kjente bygg og landemerker fra hele landet. Et lignende arrangement ble også avholdt i fjor.

– Hele løypa er ny i år. Noe er gjenbrukt, men for dem som ble med i fjor blir dette en helt ny opplevelse, forteller Tarjei Mo Batalden, pressekontakt i nettsamfunnet Skogliv, som arrangerer den digitale nasjonaldagen.

[ «Dataspill må i større grad anerkjennes som en verdifull aktivitet» ]

28 kommuner har meldt seg på

I fjor deltok 17 kommuner, deriblant Oslo, Stavanger, Moss og Fredrikstad. I år har hele 28 kommuner, med til sammen rundt 1,8 millioner innbyggere, meldt seg på.

Det er mulig for personer fra andre kommuner å logge seg på serveren og ta del i feiringen. Deltakelsen innebærer bare at kommunene får en egen oppsatt tid hvor toget deres skal gå. Toget til Moss går for eksempel klokken 12.20.

Kommunene må betale en avgift for å delta. Den går blant annet til serverkostnader. Kommunene Moss, Indre Østfold og Nordre Follo har fått dette beløpet dekket av Sparebank 1 Stiftelsen Østfold Akershus.

[ Kommuneoverlegen om 17. mai: Dette er lov og ikke lov i år ]

Kronprinsfamilien skal delta

Over 9 000 personer deltok under fjorårets markering. I år har over 20 000 meldt sin interesse på sidens Facebook-arrangement.

– Vi har økt kapasiteten i år. I teorien kan vi ha noen titusener inne samtidig, forteller Batalden.

Blant dem som har sagt ja til å være med er kronprinsfamilien. De skal etter planen stå ved deres hjem på Skaugum i Asker, i den digitale versjonen av Norge.

Også stortingspresident Tone W. Trøen (H) skal delta og vil stå ved Stortinget.

Kronprinsfamilien skal stå ved en kopi av Skaugum i Minecraft. (Skogliv)

Vil skape trygge rammer for barn og unge

Skaugum og Stortinget er to av flere landemerker som toget skal passere i Minecraft. Hver kommune har mulighet til å melde inn et landemerke som de gjerne ønsker gjenskapt i spillet. For eksempel har Moss kommune bedt om at ruta skal innom en kopi av Peterson-elefanten, som var i logoen til fabrikken hvor den kjente mosselukta kom fra. Flymuseet i Bodø, Bryggen i Bergen, Nidarosdomen og Røros kirke er noen av de mer kjente landemerkene.

Landemerkene er bygget av både frivillige og profesjonelle byggere tilknyttet Skogliv. De har ifølge arrangøren jobbet intensivt de siste ukene. Til sammen er det rundt 30 personer som bidrar med å få arrangementet gjennomført. De fleste er moderatorer eller vakter, som bidrar til å skape trygge rammer rundt arrangementet.

– Det er noe av det viktigste vi gjør. Noe av motivasjonen til oss i Skogliv er å skape et trygt sted for barn og unge. Det er verdier vi tar med oss inn i 17. mai-feiringen. Her skal de være god stemning og en hyggelig feiring for alle, sier Batalden.

Flere fra politiets nettpatruljer var innom feiringen i fjor. Dagsavisen Moss Dagblad skrev også om mossingen Andre Bjørkli, som fungerte som ordensvakt på Minecraft-serveren.

Skogliv drives av trioen Tarjei Mo Batalden (fra venstre), Tobias Laundal og Erlend Pilø. (Skogliv)

---

Minecraft

Minecraft er et av verdens mest populære spill.

Det ble først utgitt av det svenske spillselskapet Mojang i 2009.

Siden da har det solgt over 200 millioner kopier.

Minecraft er i utgangspunktet et sandkassespill, der man kan bygge nærmest uendelige konstruksjoner av kuber i en 3D-verden.

Det har også en overlevelsesmodus, der man må unngå å bli drept av monstre.

Spillet kan entes spilles alene eller med andre på internett.

---