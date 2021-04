I likhet med Solskjær vil Høyre satse på e-sport

Nylig kunne vi i en rekke medier lese at selveste Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær kjøper seg inn i et norsk e-sportsselskap. Dette gjør han fordi han har sett at e-sport sprer idrettsglede over hele verden, og at han ønsker å se spillerne og gi de en sjanse.

E-sport er, ifølge Wikipedia, videospill i formalisert form for konkurranse eller prestasjonsutøvelse. E-sport har hatt stor utbredelse i Asia i mange år, men har de siste årene fått fotfeste også i Norge, med en økende trend hvor tradisjonelle idrettslag i økende grad satser på e-sporten. Det som for mange kun er lek og moro foran en dataskjerm kan for de aller beste bli til et proffeventyr – på samme måte som i tradisjonell idrett.

E-sport er sosialt og nesten grenseløst, i og med at man kan spille med nær sagt hvem som helst i hele verden. Det arrangeres også ulike turneringer og hele ligaer på ulike nivåer både over internett og i mindre begrensede nettverk. Der de aller beste deltar har man sett at e-sport er en populær publikumssport, noe som også bidrar at e-sport tiltrekker seg oppmerksomheten fra stadig flere sponsorer. Dette er således et spennende marked med mange muligheter fremover.

Foruten konkurranser og turneringer er bruk av dataspill anvendelig på mange andre måter. Vi har blant annet lest om personer med alvorlige handikap som har levd gode liv via venner man har truffet i spillverdenen på internett, og bruk av dataspill i skolen som støtte til tradisjonell undervisning.

Dataspill må i større grad anerkjennes som en verdifull aktivitet som vil ha stor betydning for fremtidens bedrifter. Dataspill gir økt kompetanse innenfor strategisk tekning, problemløsning, samarbeid, språk og fysiske egenskaper som koordinering og reaksjonsevne. Når 96 % av gutter og 63 % av jenter mellom 8–19 år spiller dataspill hver dag, bygger de samtidig verdifull kompetanse som bemanningsbransjen fått opp øynene for og de oppfordrer allerede i dag arbeidssøkende til å sette dataspill på CV-en. Dette kan være med på å sikre ungdom som har falt utenfor arbeidslivet gode jobbmuligheter.

Så i likhet med Solskjær vil Høyre satse på e-sport. Dette vil vi gjøre gjennom å satse på møteplasser for dataspilling og den digitale kulturen – gjerne i samarbeid med lokale idrettslag og andre frivillige organisasjoner. I november i fjor ble et topp moderne rom for e-sport innviet på Nøkkeland skole som et samarbeid mellom skolen, Kambo vel, Røde Kors og Kambo IL. Høyre vil støtte initiativer for internasjonale e-sportsarrangementer, legge til rette for smart dataspillbasert undervisning i skolen og ha flere e-sportslinjer i videregående skoler. Høyre vil dessuten støtte næringsutvikling innen dataspillteknologi og produksjon, samt også åpne for at offentlige tilskuddsordninger for kultur og idrett skal kunne gå til e-sportstiltak.