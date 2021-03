Onsdag 17. mars: Ni koronasmittede i Moss

Moss kommunes pressetjeneste opplyser at sju er kjente nærkontakter. Mens en av de smittede har foreløpig ukjent smittevei og en kan knyttes til en utenlandsreise. Tre av de smittede er under atten år. Det totale antallet som har fått påvist korona gjennom hele pandemiperioden er nå 1.404. En av de smittede siste døgn er elev på Hoppern skole. Totalt er to ansatte og 28 elever ved 10. trinn satt i karantene til og med 22. mars.

Flere enn i februar i Moss

Det er stor usikkerhet om utviklingen av pandemien i Moss. Hittil i mars er det registrert 209 nye smittede. Tilsvarende periode i februar (1.-17. februar) ble det registrert 78 smittetilfeller.

På landsbasis ble det for første gang til registrert smittetall over 1.000, med 1.156 nye smittetilfeller det siste døgnet. Helseminister Bent Høie (H) er bekymret for at smitten kan stige ytterligere.

– Vi er bekymret for at vi ikke ser toppen av den tredje bølgen ennå og at det vil kunne fortsette. Det tar ofte én til to uker før tiltakene slår ut på smittetallene, sier Høie til NTB. Han betegner smittesituasjonen som veldig alvorlig:

– Vi ser også at smitteøkningen fører til det vi har jobbet for unngå, nemlig at sykehusene nå opplever en stor belastning og må avlyse andre avtaler, sier Bent Høie.