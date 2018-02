Fersking er ny Ap-leder i nye Moss

Lokale nyheter

Nebben er innstilt som leder i Nye Moss Arbeiderparti, og vil bli valgt inn under lokallagets årsmøte lørdag.

– Jeg er stolt og ydmyk over å ha blitt spurt om å ta over en så stor og viktig rolle. Jeg er spent og gleder meg til å ta fatt på jobben, sier hun til Dagsavisen Østfold.

Nytt fjes i lokalpolitikken

I fjor var Nebben Moss Aps kvinnekontakt, men hun har aldri hatt noen politiske verv lokalt. 50-åringen flyttet til Moss for 13 år siden og bor i dag på Skarmyra. Hennes arbeidssted er i Oslo, hvor hun er daglig leder i Norsk Petroleumsforening (NPF). Nebben tror det vil gå greit å sjonglere de to rollene.

– Når man påtar seg store og viktige verv på fritiden, vil det alltid være en kamp om tid. Dette har jeg tenkt nøye gjennom på forhånd, og kommet fram til at det er noe jeg bare må rydde plass til. Samtidig håper jeg at jeg kan trekke noe av ledererfaringen min inn i hvordan jeg skal drive nye Moss Ap. Ikke minst vil jeg ha et kompetent og oppegående styre i ryggen, sier hun.

Enige om veien framover

Under årsmøtet blir det også vedtatt å slå de to lokallagene sammen til ett, slik mange andre partier også enten har gjort eller er i ferd med. Med det settes også punktum for over 100 års historie for de to lokallagene i Moss og Rygge. Det nye vil ha et styre bestående av fire medlemmer fra Rygge og fem fra Moss. Nebben føler de to har stått hverandre nær politisk, og at det dermed ikke blir vanskelig å bli enige om saker i den nye kommunen fra 2020.

– Det er viktig for partiet å vise at vi er én organisasjon som står samlet om sakene. Jeg tror ikke det blir noe stort problem, sier hun.

Blant de største i Østfold

Ap var det største partiet i Moss ved forrige kommunestyrevalg. Da fikk de 40,8 prosent av stemmene. Etter å ha slått seg sammen med Rygge får de totalt 442 medlemmer, ifølge Aps fylkessekretær Inger-Christin Torp. Kun lokallagene i Fredrikstad og Sarpsborg er større. Det mener Nebben kommer godt med.

– Det er viktig å være stor. Det betyr menneskelige ressurser, som hjelper godt når man skal inn i valgkampen. Vi er også heldige som har ordføreren i begge kommunene. Det skal vi bruke til å vise fram politikken vår og vise at vi utgjør en forskjell. For å tiltrekke oss medlemmer og velgere er det viktig å kunne vise til resultater som betyr noe for folk flest, sier hun.

Må bedre imaget

Den nye Ap-lederen føler de stiller sterkt i regionen, men innrømmer at de har en jobb å gjøre etter nedgangen til Ap sentralt og uroen i partiet den siste tida.

– Et lokalparti vil alltid følge svingningene til moderpartiet, men vi har et godt fundament her.

– Tror du problemene i Ap sentralt vil gjøre det mer utfordrende for dere i tida fram mot valget?

– Både ja og nei. Det viktigste fram mot et valg vil alltid være politikken, men vi skal ta de tingene som har skjedd på alvor. Både kritikken mot at Ap ikke har klart å fronte politikken og alt det som har kommet i kjølvannet av metoo-kampanjen. Jeg håper de erfaringene kan være en styrke som vi tar med oss videre, svarer hun.