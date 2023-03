Premiere for Grease i Moss

Lørdag 25. mars rulles den røde løperen ut i Moss for alle som elsker Sandy, Danny og den legendariske musikalen Grease. Det skriver Hauges medielab i en pressemelding til Moss Dagblad.

I seks forestillinger fra 25. mars til 1. april skal ungdommene i teatergruppen Applaus få Parkteatret i Moss til å koke av danseglede og romantikk. Applaus består av 26 ungdommer fra femten til tjue år, og er en del av Moss kulturskole. Ungdommene kommer fra Moss, Rygge, Vestby, Halden og Sarpsborg, flere av dem går til daglig på musikk, dans og dramalinjer på videregående skoler.

Ett år med forberedelser

Nå har skuespillerne, danserne, kostymegrupper, snekkere og scenografer jobbet i et år med å skape atmosfæren fra rockens gullalder i 1958 hvor gjenforening, forelskelse, T-birds, Pink Ladies, skole og vennskap står i fokus.

– Alt dette fortelles med fantastisk fengende musikk, sang og dans – til regi og koreografi av Per Emil Grimstad og Sanna Bjerketvedt. Kapellmester er Ellen Marie Carlsen, som i 2021 ble tildelt Moss kommunes kulturpris og Mossiana-prisen i 2022, forteller leder i Hauges medielab, Kristin M. Hauge.

26 ungdommer og en bil inntar Parkteateret i helgen. (Lars O. Bækkevold)

– Som en fun fact kan nevnes at mossingen Kai Thomas Ryen Larsen, kjent som artisten Skrellex, sist sett i Melodi Grand Prix på NRK, var med i oppsetningen av Grease i Moss i 2004, sammen med Sofie Bjerketvedt. Nå har Jonas Bækkevold og Ina Hansen Rotegård rollene som Sandy og Danny.

I 2022 satte ungdomsskuespillerne opp Catch Me If You Can, en musikal basert på den kjente filmen med Leonardo di Caprio i hovedrollen. Musikalen hadde norgespremiere på Parkteatret med Per Emil Grimstad som regissør.

Fra prøvene på musikalen Grease, som har premiere på Parkteateret i Moss lørdag. (Lars O. Bækkevold)

