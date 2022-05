Mann tiltalt for angrep på ambulansepersonell

19. oktober i fjor rykket ambulansepersonell ut til en kommunal bolig i Moss, etter mistanke om overdose. På adressen fant de en mann i 30-årene som viste seg å være langt mer livlig enn først antatt.

En ambulansearbeider skal ha blitt dyttet i veggen og dratt i skulderen av mannen. Pasienten skal også ha kastet blant annet en avbitertang mot ambulansearbeideren.

Det kommer fram i en fersk tiltale mot mannen i 30-årene. På grunn av mannens voldelige atferd ble politiet tilkalt for å pågripe pasienten.

– Vi fikk melding om hendelsen etter at en ambulanse, på oppdrag, meldte at de ble angrepet. I utgangspunktet fikk helsepersonellet beskjed om at mannen var bevisstløs, det var han da ikke, sa operasjonsleder Finn Håvard Aas i Øst politidistrikt til NTB samme dag som hendelsen fant sted.

Skremte barnemor

Ifølge NTB skal mannen ha forsøkt å starte ambulansen og kjøre fra stedet. Da det ikke gikk, forsøkte han å kapre forbipasserende biler i stedet. I en av bilene satt det en mor som ifølge tiltalen oppfattet situasjonen som skremmende og ubehagelig, da hun hadde tre barn i bilen – inkludert et spedbarn.

Mannen knuste også bakruta på en parkert bil i nærområdet.

Da han ble pågrepet og brakt til arresten, skal han ifølge tiltalen ha kommet med rasistiske ytringer til en politibetjent.

Lagde bråk i Fredrikstad

Tiltalen mot mannen dekker også andre hendelser enn den som skjedde i forbindelse med en ambulanseutrykning i Moss. Året før skal han ifølge politiet ha tatt seg inn på et verksted i Fredrikstad. Senere skal han ha ropt høylytt og vært forstyrrende ved legevakten.

Da politiet skulle frakte ham fra legevakten og til politiarresten skal mannen ha gjort motstand.

Samme år ble han også tatt i Moss med en mindre mengde narkotika og en patron til et våpen, ifølge tiltalen.

