Her har ingen personer blitt innlagt med koronavirus på to uker

I løpet av forrige uke ble den foreløpig siste koronasmittede pasienten utskrevet fra Sykehuset Østfold. Siden da har ingen nye personer blitt innlagt.

Sykehuset opplyser til Dagsavisen Moss Dagblad at den siste smittede personen ble innlagt 12. mai, altså for to uker siden.

26 av 27 ansatte friskmeldte

Situasjonen har også bedret seg for de ansatte. Totalt i løpet av pandemien har 27 ansatte blitt smittet av viruset. Kun én av dem er fortsatt smittet i dag, ifølge sykehuset.

Til sammen har syv personer dødd som følge av viruset på sykehuset, senest 20. mai.

Til tross for at ingen pasienter for øyeblikket er innlagt med koronavirus, forbereder sykehuset seg på å ta imot inntil 275 pasienter med viruset. Les mer om det her.

LES OGSÅ: Fem beboere ved Orkerød sykehjem i Moss har dødd som følge av koronaviruset - dette er grunnen til at ingen av dem har blitt innlagt på sykehus (DA+)