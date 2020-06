Koronaviruset gjorde at de fleste arrangementene til byjubileet ble kansellert.

I utgangspunktet var det hele 233 arrangementer fordelt utover året for å feire at Moss fyller 300 år.

Nå har jubileumskomiteen utarbeidet en ny oversikt over arrangementer som vil bli avholdt. De varsler også at det kan komme nye innslag på et senere tidspunkt.

– Noen av de større konsertene og arrangementene må utsettes til 2021. Vi ser også at noen få arrangement må avlyses. Men, det viktigste er at vi både har gjennomført og fortsatt skal gjennomføre mange arrangementer i jubileumsåret, sier Trygve G. Nordby, prosjektleder for bybubileet.

Han forteller at jubileumskomiteen har møtt kommuneoverlegen for å sikre at arrangementene gjennomføres i henhold til gjeldende smittevernregler.

Arrangementene i denne lista skal alle skje under jubileumsuka.

Her finner du oversikten:

Lørdag 8. august

05.00: Soloppgangskonsert med Trygve Skaug i Nesparken

Bli med på en magisk soloppgangskonsert med Trygve Skaug. Tenk deg en tidlig morgen ved den nye kulturscena i Nesparken. Du har hentet deg en blings og kopp med varmt drikke. På scenen sitter Trygve Skaug klar til å spille for deg, mens solen står opp. Det er slike opplevelser som varer lenge og som man husker lenge etterpå. Trygve Skaug er låtskriver, vokalist og poet. Musikken hans har siden 2010 ligget over 220 uker på NRK P1 A-, B-, og C-lister. Han er en av de mestselgende lyrikerne i Norge og lå på topplisten i lyrikk gjennom hele 2016 og 2017. I tillegg er diktene hans blant de mest delte på sosiale medier, med over 90.000 følgere. Billetter på Moss2020.no. NB! Begrenset antall billetter.

06.00: Moss minutt for minutt på sykkelsetet.

Opplev vår fantastiske storkommune fra sykkelsetet og bli med på en digital reise gjennom by- og bygdelandskap, fra ferskvann til sjøsprøyt. Sendingen går første gang klokka 06.00 på Moss2020 sin Facebook-side. Ligger ute hele jubileumsuka.

12.00: Piknik i Torderød-parken

Vi feirer at herskapelige Torderød gård er åpnet for publikum og inviterer til piknik i parken. Publikum inviteres til piknik i Torderødparken, med den nyoppussede hovedbygningen som sentrum. Det blir sang, musikk og aktiviteter for familien.

Søndag 9. august

12.00-15.00: Familiens aktivitetsdag i Moss

Ta med familien på aktivitetsdag rundt omkring i Moss. Det settes ut ulike stasjoner flere steder i Moss der barna kan teste ulike aktiviteter. Det blir planting i blomsterbed med mer. Arrangementet oppdateres med flere steder etter hvert.

19.00: «Uten Filter» På Moss kino.

I et helt år har mosseungdom fra 13-18 år filmet sin egen hverdag i en typisk norsk småby. Gjennom ungdommenes egne, ærlige og usensurerte opptak får vi bli med inn bak stengte dører og får innblikk i hvordan livet kan være både vanskelig og sårbart, men også fullt av fjas og glede. Resultatet av dette har blitt til kinofilmen «Uten filter» som har premiere under jubileumsuka. Billetter kan kjøpes på Filmweb.no.

Mandag 10.august

18.00: Bursdagsfest

Ta på deg finstasen og bli med på feiringen hjemme fra stua, eller ta turen til ett av de ti bursdagsarrangementene rundt om i kommunen. Bursdagsfest i hele byen! TV-studio med programleder, gjester og artister. Strømmes til arenaer over hele kommunen og på Moss2020 sin Facebook-side. Programleder er Brede Bøe. I forkant av feiringen legger vi ut en bursdagsmedley som folk kan øve seg på også tar vi en allsang under tv-sendingen. Mer informasjon kommer.

Tirsdag 11.august

20.00: «Uten Filter» På Moss kino

Onsdag 12.august

11.00: Skautraverns jubileumstur.

Mer info på Moss2020.no

18.00: «Ålens fantastiske historie» med Torolf Kroglund

Visste du at ålen svømmer helt fra Vansjø og til Saragosso havet for å formere seg? Bli med forfatter Torolf Skoglund inn i ålens spennende verden.

19.00: «Uten Filter» På Moss kino

Torsdag 13.august

19.00: «Uten Filter» På Moss kino

Fredag 14.august

08.00: Fossefrokost ved Storebro

09:30: Om (M)oss: Familien Sibbern gjennom 300 år

Sibbern-familien, hjemme på Værne kloster og Carlberg gård - i Christiania og Stockholm. Forfatter Arild Stubhaug har blant annet skrevet biografier om de norske matematikerne Niels Henrik Abel og Sophus Lie, om den svenske matematikeren Gösta Mittag-Leffler, eidsvollsmannen Jacob Aall og statsviteren Stein Rokkan. Mer informasjon om billetter kommer.

18.14: Fredstale og fredskonsert med Moddi og Faten

Årets fredstale holdes digitalt av artisten Moddi og NRK-programlederen Faten. Sendingen kan sees på Facebook-siden til Moss2020. Moddi er musiker aktivist og forfatter fra Senja. Han har gitt ut til sammen fem album og er kjent for sitt sterke samfunnsengasjement med blant annet prosjektet «Unsongs» der han løftet frem forbudte sanger. Faten Mahdi al-Hussaini trådte for alvor inn i norsk offentlighet da hun deltok på en demonstrasjon mot den Islamske Stat (IS) utenfor Stortinget 25. august 2014. – Jeg føler at kampen mot ekstremisme er den viktigste kampen for menneskerettigheter i dag, sier hun. Faten er født i Kerbala i Irak, i 1994. Hun har bodd hele sitt liv i Oslo og er aktiv i kampen mot ekstremisme og radikalisering av ungdom.

19.00: «Uten Filter» På Moss kino

Lørdag 15.august

12.00: Byfest fra byens utesteder, møteplasser og kafeer

Det blir levende musikk fra byens artister på en rekke utesteder denne dagen. Bli med og få både festivalstemining og byliv. Mer informasjon kommer.

19.00: «Uten Filter» På Moss kino

Søndag 16.august

12.00: Vi arbeider med å få til et koronatilpasset Christian Frederik-løp

Utstillinger under jubileumsuka

Jubileumsutstillingen på Moss by- og industrimuseum: Arven fra 1913 Gustaf Lindmans fotografier

Vil du bli med på en tidsreise? Ta en rusletur i gamle Moss? Denne utstillingen har sitt utgangspunkt i en unik samling av over 200 glassplatenegativer fra fotograf Gustaf Lindman. Av disse har vi valgt ut 37 bilder som viser bredden i samlingen. Alle er bilder av bygårder, butikkfasader eller bolighus, og på nesten alle motivene står mennesker oppstilt utenfor.

Vogt-samlingen

Digital samling på digitaltmuseum.no. Søk på Mossebibliotekene. Vogt-samlingen består av bilder tatt av Jørgen Herman Vogt. Bildene er fra slutten av 1800 tallet og fram midten av 70 tallet.

Terrakottakvinnene - en hær av kvinner for fred

Kunstneren Marian Heyerdahl tematiserer undertrykking av kvinner i den sterke utstillingen «The Terracotta Woman».

Portretter gjennom 300-år

Sibbernslekten var betydningsfulle i Østfold som eiere av Værne kloster og Calberg Gård. Nasjonalt var de sentrale i politiske beslutninger gjennom sine stillinger som statsråder, amtmenn og byråkrater. Nå fortelles historien om Moss og Norge gjennom 18 familieportretter som stilles ut i Konvensjonsgården.

I tillegg er Torderød gård og Bytårnet åpen gjennom hele jubileumsuka.