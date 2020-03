Har du flybilletter, togbilletter eller månedskort du ikke får brukt? Dette har du krav på

Hundretusenvis av nordmenn er i karantene, har hjemmekontor eller må være hjemme med barn fordi skolene er stengt. Samtidig bes nordmenn om å unngå kollektivtransport, ikke dra på hytta og ikke dra til utlandet. Det betyr at mange har billetter til reiser man ikke får brukt.

Her får du en oversikt over hvordan du får kansellert og refundert billetter du ikke får brukt.

LES OGSÅ: Pandemi-forsker: – En skremmende aktualitet dette prosjektet fikk (+)

Tog og t-bane

Vy skriver på sine nettsider at du kan avbestille togbilletten din i appen dersom den er kjøpt der, eller på dine sider dersom den er kjøpt på nett.

Dersom du har kjøpt en papirbillett enten på en automat eller over disk må du sende denne inn per post til Entur kundesenter.

Dersom du har periodebillett hos Vy du ønsker å kansellere kan dette gjøres mot et gebyr på 100 kroner. For å få refusjon for periodebillett må du sende en e-post til tog@vy.no med navn, kontonummer og referansekode.

LES OGSÅ: Dette er korona-rådene for turgåere

Også Ruter krever 100 kroner i gebyr dersom du vil få redusjon for en billett du ikke får brukt. Ruter har et eget skjema for refusjon du må fylle ut for å søke refusjon

Flyreiser

Nordmenn er beordret til å holde oss hjemme, og UD fraråder nå reiser til alle land. Det betyr blant annet at planlagte utenlandsreiser ryker.

LES OGSÅ: Hjemmeskole og korona: – Foreldrene skal ikke lære barna sine noe hele dagen

I utgangspunktet har du ikke krav på å få refundert en flybillett dersom det står i resevilkårene, men reiseforsikringen din dekker vanligvis avbestillinger til land der UD fraråder reiser til.

Både SAS og Norwegian har ordninger der du kan søke om refusjon for flybilletten din dersom flyet er kansellert på grunn av korona-krisa.

Norwegian og SAS har også opprettet et tilbud for folk som har planlagt en reise fram i tid som ønsker å kansellere reisen allerede nå. De som har kjøpt en reise som normalt sett ikke refunderes kan de neste få godskrevet reisen på sin Norwegian- eller SAS-konto, og du kan bestille en ny reise på et seinere tidspunkt.

Andre tilfeller

Dersom du har billetter til andre arrangementer, som for eksempe idrettsarrangementer eller konserter, er det litt ulike regler som gjelder. Forbrukerrådet skriver på sine nettsteder at det kommer an på kjøpsvilkårene.

LES OGSÅ: LO og NHO krangler om hvor lenge bedrifter må lønne ansatte som blir permittert (+)

– Du må derfor selv undersøke vilkårene for kjøpet ditt, gjerne på nettsidene til aktøren, og finne ut om du kan be om penger tilbake eller ikke. I noen tilfeller tilbyr arrangøren at arrangementet flyttes. For en del kan dette være et fullgodt alternativ, som vi anbefaler at du vurderer, skriver Forbrukerrådet.

– Erstatning for andre utgifter du har hatt, som for eksempel reise og transport til arrangementet, vil du ikke kunne kreve dekket, dersom koronaviruset er årsak til avlysningen. Dette gjelder uansett hva som står i vilkårene, skriver de videre.