Tenk å bli så oppspilt for at noen har brukt energi på å lage skulptur av en hvalross! Når man kanskje er av dem som bruker energi på å gjøre lite for samfunnet.

Kanskje bruker de penger på sigaretter eller dyre hobbyer? Eller bruker masse tid på generell nedsnakk? Det må de gjerne gjøre! Men da må de gjenta sin egen ytring og tygge litt på den.

Med denne skulpturen demonstrerte vi hvilken kraft kunst kan ha, og hvordan den kan fungere som en studie på samfunn og holdninger.

At så mange mennesker fremdeles ikke forstår verdien av kunst, eller saklige ytringer, er et levende bevis på at samfunnet bør investere mer i kunnskap og oppdragelse. Men også et signal om at kunstbransjen har et utviklingspotensial innen formidling og kommunikasjon av kunst, utover sin egen akse.

