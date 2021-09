Valgets kval - eller ikke?

Jeg finner følgende sterke innspill i klimadebatten:

I en kronikk i Aftenposten tar Bjørn Stærk for seg sommerens dramatiske utslag av klimaendringene sett opp imot den feigheten og unnfallenheten vi og politikere har vist overfor de varslede klimaendringene. Nå er de her for fullt og han konkluderer med: «Den formen for klimatilpasning som monner mest er å stemme oljepartiene ut av Stortinget».

Videre finner jeg Gunhild Stordalen som via TV2 uttaler: «Korona er barne-TV sammenlignet med grøsseren, Klimaendringene, som kommer. Regjeringen har holdt over 200 pressekonferanser om korona, knapt noen om klima og miljø. Vi er inne i en mye større krise enn korona. Erna og Jonas, fatter dere alvoret?» Hun peker på at kriseforståelsen mangler, og i lys av den krisesituasjonen vi er i, så holder det rett og slett ikke. Hun sier videre: «Jeg håper at MDG får stor oppslutning i dette valget. Det vil tvinge Erna og Jonas til å lytte».

NRK melder om en undersøkelse blant unge, som NRK Nyheter nylig gjennomførte på Instagram. Den viser at et overveldende flertall av dem som svarte, kvier seg for å få barn. Mange hadde tanker om fødestreik, da de enten ikke vil belaste jordkloden mer, eller ikke vil påføre barna frykten for en usikker framtid. Dette på tross av at flere av jentene alltid hadde ønsket å bli mamma, men ikke i en ødelagt verden.

Interessant å vite er kanskje at MDG er «best i test» (jf. ulike interesseorganisasjoner) når det gjelder dyrevelferd, sex og politikk, asylpolitikk, utviklingspolitikk, kulturvern, ruspolitikk, dyrevern, funksjonshemmede, boligpolitikk og sykkelpolitikk.

Når du i tillegg vet at MDG er det eneste partiet som setter klima og natur først og har et ufravikelig krav om å stanse letingen etter mer olje, er det da noe mer du behøver å vite?

Jo, at vi er solidaritetspartiet foran alle andre, da vi er solidariske med andre mennesker, kommende generasjoner, dyr og natur.

Er det ikke da bare å gå og stemme?

Og du, kjenner du en førstegangsvelger, minn dem på at å stemme er god medisin mot klimaangst!