Oslofjorden - igjen

«Se», sier han og peker på det grønne og vakre som naturen er fullt av i mai. «Slik har det sett ut siden jeg var gutt. Vi må slutte å snakke om at verden vil gå under. Naturen reparerer seg selv. Se bare på havet. Han nikket mot Oslofjorden. Vakkert, ikke sant.»

Der tar han styggelig feil. Fjorden ser vakker ut, men er syk. Havet visner foran øynene våre. Fisken har forsvunnet, den maritime naturen er svekket av forurensninger, klimaendringer og et mangeårig overfiske. Artsmangfoldet i strandsonen er også truet.

[ «Jeg bor på Tronvik. For få år siden kunne vi plukke blåskjell i strandkanten. Nå er de borte.» ]

Det har gått så langt at regjeringen endelig har sagt ja til en helhetlig plan for Oslofjorden. I denne ligger også tiltak for å rense opp i Mossesundet. Det er på tide. Som mossing er det utrolig å tenke på hva slags vann vi badet i som guttunger. Vi ventet med å hoppe fra brygga i Sandbukta til lutskummet fra cellulosen hadde blandet seg med overflatevannet. Det kunne bli lenge å vente. For ikke å snakke om da Moss Verft hadde stabelavløpninger med store mengder smørefett på beddingen. Hva med malingen som ble brukt som bunnstoff? Klimavennlig? Eksemplene er dessverre mange flere. Det var ikke bare de store bedriftene som forurenset.

Havet var jo uendelig. Det reparerte seg selv - trodde vi.

[ Oslofjorden må reddes og Mossesundet må renskes ]

Moss Arbeiderparti har i løpet av våren gjennomført tre digitale samlinger for medlemmer og andre naturinteresserte. Vi har hatt behov for å sette oss mer inn i klimapåvirkningen i vårt eget nærområde, truslene mot vårt biologiske mangfold, situasjonen i Oslofjorden og ikke minst: Hva kan vi gjøre for å «rette opp feilene fra i går»? De digitale samlingene har vært godt besøkt.

Det er tydelig at senere tids debatt har bidratt med å sette søkelyset på fjorden og kysten vår. Det er stadig flere som forstår alvoret. Vi kan ikke fortsette å sage av den grenen vi sitter på. Det ber som biolog Bjørn Strandli sier: Våre naturressurser er grunnlaget for det taller meste av vår verdiskapning og felles velferd. Vi kan ikke tillate oss å ødelegge disse verdiene. Det er en ualminnelig dårlig idé.

Han viser oss at det er mange konkrete saker som kan gjøres i Moss på kort og noe lengre sikt:

Vi kan gjøre alt vi kan for en langvarig sikring av våre friluftsområder og turdrag. Disse er viktig for folkehelsen, noe som er blitt ekstra tydelig det siste året under pandemien. Vi bør verne Mosseskogen sterkere

Terskelen for nedbygging av naturen bør være høyest mulig.

Vi kan gjøre mer for å redusere forurensing og avrenning fra landbruket.

Vi kan gjøre mer for å redusere utslipp av miljøgifter fra vårt avløpsnett, våre båthavner og maritimt avfall.

Vi kan prioritere høyere å sikre artenes leveområder i vårt kulturlandskap, i skogområdene og i kyststripen.

Vi må fortsette med arbeidet for å gjøre småvassdragene våre mer levelige for sjøørreten, som i Kambo bekken.

Vi må ikke slippe opp i strandsonen, slik at verken allmennhetens tilgang eller naturen i disse områder svekkes mer enn det som allerede er gjort.

Moss kommune kan bli en mer pådrivende og støttende aktør overfor bedrifter som ønsker å bli mer grønne, blant annet gjennom kommunens investeringer og innkjøp.

[ «Kulturlandskapet på Alby er et viktig utfluktssted i pandemiens skygge» ]

Arbeiderpartiet har nylig avholdt landsmøte. Mye av medias interesse var rettet mot dissenssaker som rusreform og abort. Landsmøtet var mye mere enn dette. Det var mye fokus på klima og natur med mange konkrete tiltak, blant annet at staten skal inngå i et aktivt partnerskap med næringslivet for å få en kraftfull grønn omstilling. Det er sagt at på dette landsmøtet fant Arbeiderpartiet tilbake til sitt opprinnelige DNA.

Et av forslagene på landsmøtet om klima og natur var fra Moss Arbeiderparti. Vi ville restaurere Oslofjorden så lang tilbake som mulig til sin opprinnelige tilstand. Det ble enstemmig bifalt.