– Jeg synes media generelt sett har en snever holdning til spill. Spill er jo allerede den største kulturøkonomien. Det er større en film- og platebransjen, for eksempel.

Det mener Håkon Hoffart, kunstner, spillutvikler og forfatter av romanen «Ruller nedover skråningen i en tønne av gull». På sine yngre dager, nærmere bestemt da han var 13 år, ble han spillanmelder i Dagsavisen og holdt det gående i perioden mellom 1998 til 2002. Med romanen på Fanfare forlag Hoffart synes det er rart ikke media interesserer seg mer for spill i dag. Nå vil han og rapper Jonas Grieg, mest kjent under aliaset Linni (tidligere Yoguttene) gjøre noe med spillinteressen, gjennom å tilby et rom for flere samtaler på sosiale møteplasser rundt spill, i en serie kalt «Åpen verden» som starter dag.

Overskridende arena

Ideen er å lage et show for å formidle spill på en mer overskridende måte.

– Vi vil snakke om spill, men også om andre ting. Vi tenker at spillet kan være peisen vi samles rundt, på en måte, sier Grieg. Han og Hoffart mener media har sviktet på et felt som er for stort til å ignoreres:

– Statistisk er gjennomsnitt-spillalderen 30 år. Gjennomsnittet for kvinner alene er 37 år, påpeker Grieg.

– Artikler om spill dreier seg ofte om negative tendenser. Det man i media ofte angriper er tropene, og estetikken, men man snakker veldig lite om det interaktive narrativet som potensial for opplevd kulturopplevelse, mener Hoffart.

– Vi vil fokusere på opplevelse og kos.

Interaktive narrativ

– Spill har formet hvordan vi opplever kunst, og verden for den saks skyld, sier forfatteren som har lagd mange populære internettspill mellom 1997 og 2002, og som var del av spillutviklermiljøet i Berlin. Noen av hans sterkeste kunstopplevelser i barndommen var spill.

– Det var en pakke som rommet alle uttrykk: Estetikk, musikk, poesi, bevegelse. Noen må tegne husene, noen må lage kostymene, noen må lage musikken.

Ikke minst har Hoffart og Griegs vennskap oppstått gjennom spill: Griegs første «møte» med Hoffart var da han spilte «Ultra Duper Ninja Fighters» som er utviklet av Hoffart i 2001, og Hoffart ble fan av Linni etter at Yoguttene-låten «$pilgud» utkom. Nå vil de to åpne for flere samler rundt spill, nærmere bestemt på Oslovelo i Oslo, i dag. Her kan man snakke om mye, musikk for eksempel. det er det også mye av i spill, poengterer Hoffart.

– I «Super smash bros ultimate» er det over 900 sanger. Litt av grunnen til at vi vil begynner showet med å fokusere på dette spillet, og spilldesigneren Masahiro Sakurai, er fordi spillet favner over 40 år med spillhistorie.

Begrepet utvides

Hoffart mener at spill som generelt fenomen har blitt betraktelig større, og dermed også mer samfunnsrelevant og viktig å snakke om:

– Sosiale medier er et spill. Begrepet utvides. Og det er litt det vi vil gjøre også, snakke om spill i bred forstand.

– Og hva betyr spill? skyter Grieg inn.

– Det betyr at man har et rammeverk med regler, gjerne et estetisk element, interaktivitet, og mulighet for å være kreativ.

– Mange spiller spill hele tida, men vil ikke kalle seg spillere, sier Hoffart.

– Jeg tror folk er åpne for å ha allsidige kunstopplevelser med spill, men vet ikke alltid hvor man skal begynne. Det er fortsatt et stigma rundt spill, og folk vet ikke om det er noe for dem. Eller kanskje de bare ikke vet hvor de skal begynne. Men spillformatet innbyr til allsidige kunstopplevelser. Virtual reality er et helt nytt felt, det er upløyd mark. Her kan man lage noe som aldri har eksistert før, avslutter han.