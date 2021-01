Rastragedien på Romerike fikk mange til å skru på fjernsynet onsdag morgen den 30. desember, og 1,19 millioner seere var innom TV 2 Nyhetskanalen denne dagen. Seerpågangen gjorde at nyhetskanalen var større i oppslutning enn hovedkanalen TV 2 for første gang, og samtidig også landets TV-største kanal etter NRK1.

Mange seere

TV 2 Nyhetskanalen har hatt høye seertall gjennom et 2020 preget av pandemi og hendelser som presidentvalget i USA. Det ble likevel ny rekord for TV 2s nyhetskanal i årets siste uke og gjennom nyttårshelga. I dette tidsrommet hadde kanalen flere dager med over 1 million seere innom kanalens sendinger, og nådde ny andelsrekord i antall seere mellom 20 og 49 år, viser tallene Dagsavisen har fått fra TV 2.

Flere så de faste postene

Seerstatistikkene for julehøytiden antyder at pandemiåret 2020 har fått flere til å følge de tradisjonsrike programmene på NRK enn hva tilfellet var i 2019. NRK1s «Kvelden før kvelden» har tradisjon vært årets mest sette underholdningsprogram på norsk fjernsyn, men hadde fall i antall seere i 2019 med rundt 1,06 millioner seere. Dette var et seerfall på rundt 227.000 fra 2018.

I 2020 pekte pila opp igjen, skriver Kampanje.com, da programmet lille julaften ble sett av noe over 1,24 millioner seere – en oppslutning som økte til nær 1,8 millioner i minuttene da grevinnen og hovmesteren ble vist rundt denne kvelden.

«Maskorama» størst

Det svært populære programmet nådde likevel ikke helt opp til «Maskorama»-finalens seertall, som ble sett av rundt 1,26 millioner da det ble sendt live – og dermed ligger godt an til å kunne smykke seg med tittelen årets mest sette underholdningsprogram på lineær-TV i 2020.

NRK1s programposter på julaften har blitt faste tradisjoner for mange etter at de er blitt vist hvert år – med noen unntak – siden slutten av 1970-tallet.

Juleklassikerne trakk flere

I 2020 hadde flere av disse juleklassikerne flere seere enn i de to foregående julehøytidene. «Donald Duck og vennene hans», hadde 692.000 seere julaften i 2020, 60.000 flere enn julaften 2018.

«Reisen til julestjernen» hadde 516.000 seere, mot 457.000 julaften formiddag to år tidligere. «Tre stjerner til Askepott» hadde 708.000 seere julaften som var, pluss 70.000 seere på NRK TV, mot 695.000 på julaften 2018 og 768.000 julaften 2019.

NRK1s årlige realityserie «Mesternes mester» har også satt seerrekord tidlig på nyåret, melder Kampanje.com. Serien er i gang med sin 12. sesong på NRK1 i 2021. De to første episodene av konkurransen mellom gamle idrettsstjerner hadde 1,4 millioner seere, nær 100.000 flere enn som så første episode i denne serien på samme tid for ett år siden.