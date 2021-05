De ble TV-vennene for livet

«Hvem er du i Friends?». Det kan du finne ut i utallige tester på nettet. 20 år etter at komiserien begynte, og 10 år etter at den 238. og siste episoden ble sendt, har situasjonskomedien om seks New York-vennene fortsatt en stor plass i popkulturen.

Vi er fortsatt på fornavn med Ross, Rachel, Monica og gjengen, og de fleste vet hvem de ville vært av seriens seks karakterer. Chandler, så klart, han morsomste av dem, den litt plagede fyren med Janice-syndromet og sarkasmene en verden av TV-seere adopterte.

Trendsetter

«Friends» ble svært, en suksess nerdene i «The Big Bang Theory» bare kan drømme om - vår tids mest populære sitcomer kan ikke måle seg med «Venner for livet».

Helt siden sommerferien er 20-årsjubileet blitt markert i utenlandsk presse, og gitt «Friends»-gjengen æren for så mangt. Denne uka ramset britiske Elle opp ti grunner for hvorfor vi fortsatt elsker serien. Lista toppes av Central Perk, kafeen de seks alltid hang på, og som ifølge magasinet New Republic dannet grunnlaget for vår tids urbane kafévaner.

Trang fødsel

Serien hadde premiere på amerikanske NBC 22. september i 1994. Den ble en øyeblikkelig hit, og skulle bli på den amerikanske TV-ratingens topp 5 i de 10 årene den gikk. Suksessen var ikke gitt på forhånd. Ingen hadde laget en komedie med seks hovedpersoner før, og de ble vurdert som en altfor ung og pen gjeng til å ha appell til et stort publikum. Dessuten var de usikre, overfladiske og selvopptatte.

Før premieren fikk «Friends» dommen «svak og ikke spesielt underholdende» av TV-selskapet. Testpublikummet hadde ikke festet seg spesielt ved noen av figurene, bortsett fra den irriterende, bortskjemte Rachel. De savnet en hovedkarakter.

Mottakelsen fikk NBC til å foreslå endringer. Serien trengte en farsfigur, en eldre mentor, kanskje en politimann som kunne gi råd om livet for de unge. Kafeen burde bli en klassisk amerikansk diner, fordi Central Perk virket for hipp. Og kanskje burde serien ha en sentral romantisk intrige mellom Monica og Joey.

Traff en nerve

Serieskaperne David Crane og Marta Kauffman beholdt sin opprinnelige idé om seks uetablerte venner, som taklet liv og tilværelse i storbyen etter beste evne på egen hånd. Premisset traff en nerve hos de under 30, en generasjon unge, uetablerte som også slet med singletilværelsen, økonomien, lette etter bolig, tenkte på karrieren.

Den pene besetningen bød også på ulike personligheter, noen for enhver smak, og i tillegg til god kjemi mellom skuespillerne - som hadde komisk timing - var serien banebrytende etter amerikansk standard. «Friends»-humoren var kanskje snill og koselig i forhold til «Seinfeld», men den bød også på unge, selvstendige kvinner med seksuell appetitt, på aleneforeldre, homoseksuelle og transvestitter.

«Friends» var én generasjons komedie, en «Girls» uten sex, kokain og Lena Dunham.

Dette skulle bli en ekstra vennegjeng på skjermen som man fikk et personlig forhold til, i den grad at det føltes helt feil da Joey og Rachel begynte å rote (episode 1, sesong 10, ifølge IMDB.com).

Her hjemme var «Venner for livet» TV 2s aller mest sette serie i årevis, med 830.000 seere mot slutten. I dag er en norsk TV-kanal fornøyd om en amerikansk serie leverer halvparten så mange seere.

«Venner for livet» kom ikke på TV 2 før en søndagsettermiddag i januar 1996. På denne tida kunne gå halvannet år før en amerikansk serie fant veien hit. Dette var før vi fikk fragmentariske medievaner, og lenge før amerikanske serier ble nisjeunderholdning med sein sendetid på norsk TV. Internett var ennå ikke utbredt, skjermen var reality-fri og det var fortsatt noen år til HBO laget «Sex og singelliv» og «Sopranos». På denne tida satt vi og så TV-serier i samlet flokk, da de faktisk ble sendt, og snakket om dem på jobb dagen etter.

Reunion

Denne uka stilte The Rembrandts opp for å spille temalåten «I‘ll Be There For You» utenfor en midlertidig bygget Central Perk. Det var mye fans der. Mannen som spilte Günther har stilt opp i intervjuer.

De seks hovedpersonene har holdt seg unna mimrefesten. Tidligere i høst var Lisa Kudrow, Courteney Cox og Jennifer Aniston med i en «Friends»-aktig sketsj på Jimmy Kimmels talkshow, men den viste bare at tida har gått fra dem.

De seks «Friends»-stjernene har aldri stilt opp til en gjenforening. I stedet har de prøvd å fjerne seg fra suksesshistorien, men karrierene deres består stort sett av dårlige filmer, kortlivede TV-serier og flaue romantiske komedier. De blir ikke kvitt Ross, Rachel, Monica, Phoebe, Chandler og Joey, figurene som gjorde dem til superkjendiser på linje med Hollywoods filmstjerner, på en tid da TV hadde lavstatus. De ble så store at de kunne kreve en million dollar hver i lønn per episode. Det førte til at en episode kostet 10 millioner dollar å lage, en produksjonskostnad som overgikk inntektene serien hadde. Den var lønnsom likevel, ettersom «Friends» dro med seg høye seertall på NBCs andre program, og økte kanalens reklameinntekter totalt sett.

Fortsatt seermagnet

10 år etter at siste episode ble vist - en finale sett av 52 millioner amerikanere - går «Venner for livet» fortsatt bra på TV. Det vises visstnok alltid et avsnitt fra serien på en eller annen amerikansk kanal, til enhver tid.

Her hjemme viste TV 2 serien i kontinuerlig reprise i åtte år før TVNorge overtok stafetten. Siden 2012 har kanalen vist de ti sesongene fire ganger, og akkurat begynt på nytt med sesong 1 igjen. «Friends»-gjengen fortsatt 54 000 seere i snitt, sett av 20,4 prosent av dem som ser TV rundt middagstid.

Dette er veldig gode tall i forhold hva nye komi- og dramaseriene fra USA har av norske seere.

I dag har ikke amerikanske serier den samme appellen, selv om de sendes her hjemme under et døgn etter at de ble vist i USA. Det er ikke engang lenger sikkert at de mest populære seriene kommer på vanlig TV. De kan like gjerne komme på en strømmetjeneste.

Dermed er det ikke lenger mulig å snakke med kollegaene om en dødsmorsom greie du så i går. Hvis du ikke tar en nostalgisk referanse, og sier: «How you doin‘?»

reidar.spigseth@dagsavisen.no

De berømte gjestene «Friends» var så populært at superkjendisene mer enn gjerne stilte opp i biroller. Her er noen av dem:

I 8. sesong dukket Brad Pitt opp, i rollen som en fyr som hatet Rachel, altså hans daværende kjæreste Jennifer Aniston.

Da «Friends» var i London, stilte ekskongelige Sarah Ferguson opp som seg selv.

Sean Penn spilte den ulykkelige fyren som datet Phoebe og hennes onde søster Ursula.

Isabella Rossellini var med som seg selv, og tok en kaffe med Ross.

George Clooney og Noah Wyle dukket opp som legene Monica og Rachel falt for i en crossover med «Akutten».

Tom Selleck var den 21 år eldre kjæresten til Monica allerede i sesong 2.

Bruce Willis stilte til birolle etter å ha tapt et veddemål med Matthew Perry under en filminnspilling.

Billy Crystal og Robin Williams dukket opp på Central Perk i en episode i 1997.

Kathleen Kennedy spilte Chandlers transvestitt-pappa.

Ralph Lauren var med i rollen som Ralph Lauren.

Richard Branson dukket opp som en gateselger i London.

«FRIENDS»-GJENGENS KARRIERER

Courteney Cox har spilt i komiserien «Cougar Town» fra 2009 til 2015, hatt noen småroller i TV-serier, ofte som seg selv. Er med i den kommende «Scream»-filmen, og TV-serien «Last Chance U».

Jennifer Aniston var lenge mer berømt «The Rachel»-sveisen enn de utallige romantiske komediene hun hadde hovedrollen i. Har gjort TV-comeback med hovedrollen i AppleTV+-serien «The Morning Show», hvor hun spiller programleder og TV-kjendis.

Lisa Kudrow gjorde TV-comeback i to omganger med serien «The Comeback», hvor hun spiller en fallert TV-stjerne som vil tilbake på toppen. Har vært med i en rekke kortlivede TV-serier, i år og neste med serien «Feel Good» og tegnefilmserien «HouseBroken».

David Schwimmers sist mest framtredende rolle var som Robert Kardashian i «American Crime Story», serien basert på OJ Simpson-saken - venn av OJ Simpson og far i familien som ble verdens største realitystjerner. Hans siste innsats var som dust amerikansk agent i den mislykka komiserien «Intelligence».

Matthew Perry har en imponerende liste av kortlivede TV-serier på CV-en fra 2000- og 2010-tallet, med «Studio 60 on the Sunset Strip» som den beste av alle. Den moderne TV-utgaven av Hollywood-klassikeren «The Odd Couple» (2015-2017) var bare klein. Dukker snart opp som Ted Kennedy i miniserien «The Kennedys After Camelot».

Matt LeBlanc var «Joey» i sin egen serie noen sesonger. Han har spilt en Hollywood-karikatur av seg selv i «Episodes». Programleder for «Top Gear», og en alltid morsom gjest på Graham Nortons talkshow. Spilte hardt prøvet familifear i komiserien «Man with a Plan» fra 2016 til 2020.