Her skal TV-nostalgien strømme på

De lager gjerne store suksesser om igjen i Hollywood, og nå trenger ikke filmene og seriene som blir gjenstand for resirkuleringer og reformateringer være spesielt gamle en gang! Det føles i hvert fall slik, nå som TV-bransjen har begynt å lage TV-serier fra 2000-tallet om igjen. Dermed har det begynt å dukke opp remakes og reboots, oppfølgere, moderniseringer, avleggere, forløpere og nye vrier på serier det ikke er lenge siden takket for seg på skjermen.

Nå trenger det ikke engang ha gått et tiår siden en serie forsvant, før noen i Hollywood synes det er verdt å starte den opp igjen.

Satser på kjente

En av grunnene til den stadige remake-interessen er det gullkantede strømmemarkedet. «Alle» lager sin egen strømmetjeneste nå, så TV-milliardene (!) sitter løsere enn noen gang. Og gigantene som vil kuppe markedet fra Netflix har fått med seg at TV-nostalgien har gode kår. På strømmerne ser vi like gjerne gamle favoritter igjen og igjen, og ofte mer enn de nyeste satsingene.

«Friends» og «The Office» rager på strømmetoppen årlig i USA, landet hvor det lages mest nytt drama.

Kjent og kjært

Dette forklarer sånt som at HBO skal gjenopplive damene i «Sex og singleliv», (minus Kim Cattralls rollefigur) i «And Just Like That ...» for strømmetjenesten HBO Max, som lanseres her til høsten. TV-nostalgien vår øker også sjansene betraktelig for at Kelsey Grammer får napp når han er ute og pitcher nye sesonger med «Frasier» i TV-bransjen.

Ettersom det store publikum ikke nødvendigvis må ha noe nytt og nyskapende til enhver tid, fortsetter resirkuleringen av gamle favoritter. Nå går de heller ikke spesielt langt tilbake i tid heller, skal vi tro lanseringsplanene som har kommet det siste året. Nå skal seriemorderen Dexter gjøre comeback, selv om seriemorderen takket for seg så seint som i 2013. Gjenopplivingen skal gi fansen og kritikerne en alternativ historie, for mange vendte tommelen ned for seriefinalen hvor en mutt Dexter levde i skjul som tømmerhogger sist vi så ham i 2013. Han skal stadig spilles av. Michael C. Hall.

En annen bloddryppende affære fra samme periode er også på gang: HBO har også bestilt en ny versjon av «True Blood», vampyrserien som ble begravet så seint som i 2014.

Vi ser gamle serier om igjen på strømming, i like stor grad som vi ser nye. Det kan sikre Kelsey Grammer et comeback som radiopsykolog og evig ungkar Frasier Crane. Serien gikk i 11 sesonger fra 1993 til 2004. Foto. Viaplay

Helt Texas

Om kort tid kan du se enda en avløper fra filmsuksessen «Nattsvermeren» fra 1991 på skjermen: «Clarice», serien om FBI-agent Starlings videre forbryterjakt er klar for Viaplay. Flere 90-tallsserier er på vei tilbake. Will Smith produserer en ny «Fresh Prince in Bel Air», men hvor komedien er blitt realistisk drama om fargede amerikaneres tilværelse.

En oppdatert «Walker, Texas Ranger» med «Supernatural»-kjekkas Jared Padalecki i rollen til Chuck Norris har akkurat hatt premiere på TV 2 Sumo, til lunkne anmeldelser. Punky Brewster er også tilbake på skjermen nå. Hovedpersonen fra 80-tallsserien er blitt enslig trebarnsmor, men stadig spilt av Soleil Moon Frye. «Mine beste år», komedien med Fred Savage som gikk på TVNorge for 30 (!) år siden skal lages om igjen, nå med en farget unggutt i hovedrollen.

Litt tyngre materie byr Jessica Chastain og Oscar Isaac når de inntar skjermen i HBOs nyversjon av Ingmar Bergmans «Scener fra et ekteskap» fra 1973. Og en ny TV-versjon av tyske Christiane Fs liv i Berlin i «Å være ung er for jævlig» fra 40 år tilbake, har Viaplaypremiere om kort tid.

Bransjens runddans

I rekken av gamle filmhits som skal bli TV-drama er hockey-filmen «The Mighty Ducks» og komedien «Tre menn og en baby» som Disney+ står bak. Baseballfilmen «A League of Their Own» skal bli serie for andre gang, nå for Amazon Prime-penger. «Grease» fra 1978 skal bli TV-serie om 50-tallskidsa på Rydell High, i regi av Paramount+, amerikanske ViacomCBS sin strømmer som åpner norsk filial i mars. Selskapet har bestilt en ny «Battlestar Galactica» også, scifi-serien som gikk i svart så seint som i 2010.

Samme selskap står også bak bransjerunddansen «The Offer», dramaserien som skal fortelle om hvordan Francis Ford Coppolas «Gudfaren» ble laget. Disney oppdaterer 90-tallets «Doogie Howser MD», med en jente som pur ungt legetalent.

Vi prøver igjen

Komedien «Clueless» fra 1995 skal bli serie for andre gang i selskap med en rekke nye forsøk på ungdomsserier som «Gilmore Girls», «Gossip Girl», «Saved By The Bell» og «iCarly». Noe mer spennende framstår den kommende Netflix-satsingen «Cowboy Bebop», drama basert på den japanske anime-serien fra 1998. Og samtidig som kinopremieren av «Dune» stadig blir utsatt, har regissør Denis Villeneuve lansert TV-avleggeren «Dune: The Sisterhood» (HBO Max).

Felles for de fleste nyversjoner er at stjernene fra originalen glimrer med sine fravær. Det gjelder ikke 2021-utgaven av «Nash Bridges», hvor Don Johnson stiller i hovedrollen i politiserien henlagt i 2001. Dette gjensynet kan kanskje bearbeides med et av årets nygamle tilbud fra HBO, hvis den nye utgaven av terapidramaet «In Treatment» er klar til HBO Max kommer over sommeren.

