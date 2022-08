Skuespillerkolleger i sorg over Skjønbergs bortgang

– Jeg har enorm respekt for ham. Det er et stort, stort tap for norsk teater og scenekunst, sier Horn til NRK.

Hun var i mange år skuespillerkollega med Skjønberg og en periode også sjefen hans på Nationaltheatret.

– Var det én ting jeg var spent på, var det hvordan i all verden jeg skulle kunne innta en sånn autoritetsrolle som teatersjef overfor Espen, som jeg hadde så enorm respekt for. Han var en av dem man virkelig setter aller, aller høyest. Men så var han den som ga meg autoritet og trygghet på en helt selvfølgelig måte, sier Horn.

Skuespillerkollega Anne Marie Ottersen jobbet med Skjønberg på Nationaltheatret fra 1970. Hun sier hun mottok dødsbudskapet med sorg:

– Var en nestor

Jon Øigarden jobbet med Skjønberg på «Berlinerpoplene» i 2007 og kaller Skjønberg en unik skuespiller det var veldig hyggelig å jobbe med.

– Jeg fikk æren av å jobbe sammen med ham på «Berlinerpoplene», det var en veldig fin opplevelse, og vi hadde mange fine scener sammen. Han var en nestor, sier Øigarden til VG.

Forfatter Anne B. Ragde, som skrev romanen «Berlinerpoplene», sier til avisen at Skjønberg gjorde et stort inntrykk på henne – både på grunn av hans prestasjoner som skuespiller, men også på grunn av hvem han var som menneske.

– Vi ble bedre kjent under innspillingen. Du ser jo på den serien også hvordan han gløder i blikket. Han hadde en intens livsglede, og en sånn ild for teateret og teaterskuespill sier hun. Norsk teater har mistet en stor mann, altså. Han gjorde sånn inntrykk på meg, sier hun.

– Tar med oss øyeblikkene

Teatersjef Kristian Seltun ved Nationaltheatret sier det er med stor sorg at de mottok budskapet om Espen Skjønbergs bortgang.

– Espen Skjønberg er en av de absolutt største scenekunstnerne vi har hatt i norsk teaterhistorie. Han var folkekjær, og ikke bare kjent fra Nationaltheatret, men fra utallige filmer. Han var dessuten veldig viktig for fjernsynsteateret. Han har vært der for flere generasjoner, sier Seltun til NTB.

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) tok også nyheten om Skjønbergs bortgang tungt:

– Det er utrolig trist at en av våre aller største skuespillere har gått bort. Espen var virkelig en legende, med en imponerende karriere i teater og film. Han har rørt og underholdt flere generasjoner og gitt oss mange fine øyeblikk. De tar vi med oss videre, sier Trettebergstuen i en kommentar til NTB.

