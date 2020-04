«Pesten» går rett inn på den norske bestselgerlista

På Boklista over mestselgende skjønnlitteratur i Norge er «Pesten» av Albert Camus denne uka gått inn på niende plass.

«Pesten» utkom i 1947, og omhandler reaksjonene til et bysamfunn som blir rammet av en mystisk sykdom. En lege varsler, men blir ikke trodd, før sykehusene fylles av syke og døende, og byen blir avstengt fra omverdenen. Boka regnes som en klassiker og et høydepunkt i forfatterskapet til franske Albert Camus, som ble tildelt Nobelprisen i litteratur i 1957.

Ettersom koronaviruset i vinter spredte seg fra land til land, fulgte «Pesten» etter og gikk inn på bestselgerlistene i land etter land. Det lille forlaget Solum Bokvennen har de siste årene hatt en nyutgivelsesserie av Albert Camus' forfatterskap, og en ny oversettelse av «Pesten» som har vært under arbeid siden 2018 år var satt opp for utgivelse våren 2020.

Forlaget fremskyndet utgivelsen til før påske da etterspørselen etter boka ble stor også i Norge.

– Verdensbegivenhetene har innhentet «Pesten». Det er en ubehagelig situasjon. Verken forlaget eller jeg er jo glade for dette. Selv om det er bra at boka nå utkommer og blir lest, sa oversetter Christine Amadou til Dagsavisen ved utgivelsen.

Den nye norske oversettelsen av «Pesten» ble sluppet som e-bok 20. mars, og gikk rett inn på salgslistene for e-bøker, hvor den fortsatt ligger.

Den fysiske utgaven av «Pesten» var tilgjengelig i bokhandlene rett før påske. Forlagets førsteopplag på 3.000 bøker er allerede utsolgt, og nytt opplag er på vei.

Boklista utarbeides av Bokhandlerforeningen og er den offisielle salgslista for bøker i Norge. Listen som ble publisert i går ettermiddag omfatter salget for uke 14, uka før påske.

