Tårevåt Miley Cyrus utropt til tidenes yngste Disney-legende: – Stolt av Hannah Montana

Det skjedde under Disneys fanarrangement D23, og det var en tårevåt Miley Cyrus som takket for hederen i en følelsesladd tale, melder BBC.

– Jeg er fremdeles stolt over å ha vært Hannah Montana, sa hun.

Miley Cyrus ble verdensberømt da hun spilte Hannah Montana – tenåringsjenta som levde et dobbeltliv og også var popstjerne – i Disney Channel-serien. Den hadde premiere i 2006. Da var hun 13 år gammel. I talen sin snakket hun om de første opptredenene som Hannah, og hvordan Disney trengte opptak av rollekarakterens utsolgte konserter.

– Men ingen visste hvem hun, alias Miley, var. De ga bort gratisbilletter på et kjøpesenter, der jeg hadde min første konsert. I virkeligheten var jeg en lita jente i en blond parykk på et kjøpesenter, med en stor drøm. I hjertet mitt var jeg Hannah Montana og så stolt av det.

Miley Cyrus dediserte sin Disney Legend-pris «til Hannah og alle hennes utrolige, lojale fans og alle som gjorde drømmen min til virkelighet». Hun spøkte også om at hun «absolutt ikke var skapt i et laboratorium», slik mange ironiserer over at Disneys barnestjerner må være.

– Hadde jeg blitt det, må det ha vært en bug i systemet som forårsaket at jeg fungerte feil i årene 2013 til 2016.

I disse årene gikk den tidligere så blankskurte tenåringsstjernen tilsynelatende av hengslene, med provoserende opptredener – blant annet på MTV-prisutdelingen sammen med Robin Thicke.

Miley Cyrus vant tidligere i år sin første Grammy-pris for monsterhiten «Flowers».

