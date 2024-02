Ung stjernedirigent til prestisjefylt orkester: – En merkedag for norsk musikkliv

Berglund (34) starter det fire år lange engasjementet som første gjestedirigent i oktober, og vil dirigere Detroit Symphonic Orchestra flere uker hver sesong.

Utnevnelsen regnes ifølge pressemeldingen som et viktig steg i hennes internasjonale karriere. Hun skal dirigere flere ledende, amerikanske orkestre i tiden fremover, og gjør sin debut i Asia med Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra i Japan i november.

Leif Ove Andsnes, som har samarbeidet med Tabita Berglund i en årrekke, kaller utnevnelsen for «en stor begivenhet». Han har selv spilt med Detroit Symphonic Orchestra flere ganger, og kaller det et orkester på høyt nivå i internasjonal og amerikansk sammenheng.

– Dette er en merkedag for norsk musikkliv, sier Andsnes, noe også Truls Mørk, Berglunds tidligere cellolærer, skriver under på. Han er dypt imponert over Berglunds utvikling, som han mener er i toppsjiktet av unge, internasjonalt anerkjente dirigenter.

– Så vidt jeg vet er hun den eneste norske dirigent som noen gang har fått en slik posisjon i et av USAs topporkestre.

Selv sier Tabita Berglund, som debuterte så sent som i 2019 med Kringkastingsorkesteret, at symfoniorkesteret i Detroit «vet at musikk er viktig».

– Deres ambisjon om å utgjøre en forskjell for folk gjennom musikalske prestasjoner harmonerer godt med min egen tro på musikkens evne til menneskelig forandring.

Les også: «Dune: Part Two» er en mesterlig sci-fi opplevelse (+)

Les også: Spellemannprisen består, men ikke på NRK (+)