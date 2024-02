Spellemannprisen består, men ikke på NRK

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Spellemannprisen feiret 50-årjsubileum i fjor, og har vært sendt på NRK i de fleste av årene siden 1973, med et avbrudd fra 2002 til 2010 da TV2 var vertskap. I år skal utdelingen strømmes via avisene i A-media-konsernet, med Nettavisen som hovedplattform. I tillegg blir det egne innslag på TikTok. Det blir ingen «lineær»-TV-sending i gammel forstand, men fortsatt et direktesendt show, der alle prisene skal få sin plass. Showet går av stabelen 4. april, på hotellet The Hub i Oslo. De nominerte blir offentliggjort 29. februar, uten endringer i kategorier og regelverk.

– Veien framover

– Dette er starten på de neste 50 årene. Det blir helt sikkert ikke perfekt fra første gang, men vi er sikre på at dette er veien framover. Showet kommer til å bli som før, av samme standard. Dette er ikke Spellemann light. Produksjonsselskapet The Oslo Company er det samme som sto bak jubileet som ble sendt på NRK i fjor, sier Erlend Gjerde. Han er styreleder i FONO, en sammenslutning av de norskeide plateselskapene. FONO eier Spellemannprisen sammen med IFPI, som (litt forenklet) er sammenslutningen av de multinasjonale plateselskapene.

Erlend Gjerde er styreleder for Spellemannprisen

Vi har nylig sett enda et stort Grammy-show fra USA, med entusiastisk deltagelse fra landets største stjerner på rekke og rad. TV-overført på ordentlig, slik at alle store hendelser blir «snakkiser» dagene etterpå. Det hadde ikke blitt det samme uten en TV-sending som samler alle de musikkinteresserte – og enda noen til?

– Veien vi har valgt gir mer kontroll. Det er ikke alltid behovet for å lage godt TV er forenlig med å formidle det vi ønsker. Vi forstår at NRK eller TV 2 vil ha kontroll over, og eierskap til programmene de produserer. Samtidig er Spellemann stiftet av musikkbransjen for å hedre norsk musikk og norske artister. At vi velger å ikke være på direktesendt TV NRK i år er ikke et resultat av dårlig stemning eller uvennskap. Det handler mer om hvordan mediebildet har utviklet seg, og vårt ønske om å tilpasse oss den tiden vi lever i, sier styrelederen.

Prøver noe nytt

– Dere mister sannsynligvis tusenvis av voksne TV-seere nå?

– Da vi så på Spellemannprisen som unge var det NRK som var media. Spellemannprisen må være der den neste generasjonen musikkelskere er. I dag er de unge på TikTok. I en ideell verden hadde vi sagt ja til NRK og TikTok og alt. Men alle hensyn er ikke forenlige. Vi har gjort dette valget, og har stor tro på at dette blir bra for Spellemann framover. Lineært tv setter ikke lenger dagsordenen alene. Vi har funnet ut at vi vil prøve noe annet i år, som gir oss mer frihet. Og mulighet til å formidle Spellemannprisen, med alt den inneholder, på en annen måte enn før.

Mye av misnøyen rundt Spellemannprisen har handlet om forskjellsbehandling av kategorier, i et show der de store stjernene har fått mer oppmerksomhet enn de som spiller jazz, samtidsmusikk eller metal. Gjerde tror dette blir bedre med den nye ordningen:

– Spellemann har 28 priser, ingen av dem er viktigere enn de andre. Alle som er nominert skal få den hederen de fortjener, lover han.

Lokale helter

Nå har både Nettavisen og alle A-medias lokalaviser anledning til å vise Spellemannprisen. Arrangørene håper dette skal føre til økt oppmerksomhet for lokale artister:

– Tanken er å ta artistene nærmere der de kommer fra. Alle artister er lokale. Med å flytte dem nærmere lokalmediene håper vi at vi kan fortelle flere nære historier om veien fram til å bli en Spellmann-vinner. Det er lettere for en lokalavis å skrive en tre siders artikkel om en nominert artist når de får vite på forhånd at denne kommer til å bli nominert.

Popul Vuh med Jahn Teigen i spissen ble kåret til årets gruppe under den første Spellemannprisen i 1973. Etter 51 år er det slutt for overføringen av showet i allmennkringkastingen.

Et det fortsatt rom for direktesendte skandaler her?

– Å ja da. Og vi lager et ettershow, som fortsetter festen etter prisutdelingene, med prisvinnere og gjester.