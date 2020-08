Cardi B har returnert til hitlistene med Megan Thee Stallion, for å snakke litt «Wet-Ass Pussy» – eller «WAP». Det har selvsagt skapt debatt. Igjen.

Konservative menn er indignerte, og artisten CeeLo Green frustrert, over kvinner som føler for å stå i spagaten i g-streng-body og med hull som silikonpuppene kan tyte ut av, i sin egen musikkvideo. Der tar de to rapperne på seg rollene som selvutnevnte «horer» med humor, mens de rapper nonchalant om en aktivitet vi alle driver med.

Det er sånn passe «vulgært» innafor rammene til en overpolert popverden. Og intet nytt, rent temamessig. Lil’ Kim og Foxy Brown sto i bresjen for denne typen raptekster fra kvinner på 90-tallet. Da var det ikke mange kvinner som var så «åpne» og «vulgære» om private ting. Menn har holdt på langt lengre og i mye større skala.

I dag, derimot, virker det å være regelen å spille på sexisme som grenser til det «vulgære» innen samtidspop, rap og R&B fra både kvinner og menn. Særlig har Nicki Minaj og Cardi B frontet denne estetikken som de største kvinnelige artistene innen pop-rap.

Men fortsatt ser det ut til å komme som en slags overraskelse på noen, at spesielt de kvinnene som befinner seg innafor den mest kvinnenedsettende og objektiverende sfæren for mannlig blikk, tar i bruk vokabularet som menn bruker, for å ta kontrollen, og harselere med sexprat.

Det kan i hvert fall virke som en «provokasjon» i visse konservative amerikanske kretser, i et land der kristenevangelismen står høyt, når populære kvinnelige rappere bruker det samme vokabularet som sine mannlige kolleger om sex.

Det er et tankekors at den konservative talkshow-verten Ben Shapiro for eksempel ikke behandler menn som snakket om sex på samme måte – eller overhodet nevner låta «WAP» sampler: Nemlig Baltimore-produsenten og tidligere Atlanta-DJ’en Frank Skis 90-tallslåt «Whores in This House», når han gjør et poeng ut av å lese opp det han mener er vulgære linjer fra de kvinnelige rapperne.

Cardi B og Megan Thee Stallion omgitt av slanger i sin musikkvideo «WAP». Skjermdump: YouTube

Megan Thee Stallion tok selv til Twitter og poengterte ironien med den doble standarden: Menn kan gjerne skrike «Slob on my knob» ord for ord, men blir samtidig indignerte av «WAP».

Det er jo vitterlig ironisk, eller mest trist, at det mest provoserende kvinner kan gjøre i USA i 2020, er å snakke om sitt eget sexliv og kropp. Det beviser at den trange kodeksen som gjelder for kvinner fortsatt er intakt.

For provokasjonen handler om at Cardi B og Megan Thee Stallion har brutt den kodeksen – igjen: De er hverken en aseksuell tomboy, de er mammaer, kjærester og koner som nekter å innta rollen som jomfruelige madonnaer – og de «oppfører seg» som «horer», uten å bli tvunget til å selge kroppen sin, men tar kontrollen over eget sexliv, og setter ord på det. Som Cardi B sier det: «I don't cook, I don't clean/ But let me tell you how I got this ring».

Svarte kvinner har ofte blitt stigmatisert for å ha «dyrisk» seksuell apetitt, noe Cardi B spiller på og overdriver, ikke minst i sin siste video, som her, i dyriske omgivelser. Skjemdump: YouTube

Den nye konteksten «WAP» og videoen nå har fått, ved at den i 2020 oppleves provoserende, gir låta ny betydning, og mer enn den hadde trengt å ha, med tanke på at temaet ikke er spesielt nyskapende.

Det eksplisitte språket blir nettopp viktig i sin estetiske form. Det blir politisk. Og ja, Ben Shapiro, det blir feministisk. Talkshowverten prøvde å latterliggjøre låtprosjektet, som at det var nettopp dette feminismen hele tiden har handlet om – underforstått som retten til å være «horete».

Vel. Når en mann med makt velger å bruke av sin skjermtid på å insinuere at det å være seksuelt frigjort er skikkelig ille, også kalt «slut shaming», beviser jo det heller hvor lite ferdige vi er med den feministiske kampen. Retten til å få være seksuelt frigjort uten at andre skal dømme deg, eller behandle deg nedlatende som et bruksobjekt, er en viktig kamp. Den er dessverre også en kamp mange må ta hver dag.

Megan Thee Stallion gikk selv ut på Twitter etter «WAP»-kritikken, og påpekte den doble standarden som gjelder for sexspråk i kulturen, der menn alltid går fri, men ikke kvinner. Skjermdump: Youtube

Men hvorfor i alle dager leses låtens tekster så alvorlig og bokstavelig? For dette er jo, i likhet med alt annet som beveger seg av vold og sex i popuniverset, også diktning og fiksjon.

Selv tolker jeg tekstene som rene overdrivelser, skryting, parodiering, hyllester og kødding, i stil med Cardi Bs univers som ofte grenser til det overnaturlige, på flere måter. For det første klarer jeg ikke ta linjene «there’s some whores in this house» bokstavelig, overhodet. Jeg tror ikke jeg har sagt det negativt ladde ordet for sexarbeider om noen uten at det har vært ironisk ment eller uten tilgjort stemme.

Flere av linjene er det unngåelig å glise ganske bredt av når de rulles fram – som «Put this pussy right in your face/ Swipe your nose like a credit card/ Hop on top, I wanna ride/ I do a kegel while it’s inside». Og kegel, det er noe kvinner bruker inni vulvaen for å trene knipemuskler etter fødsel, sånn til info. Hvordan kan man sitte og være sjokkert av slike tekster?

Og jeg tenker umiddelbart på Fat Joe og Lil Waynes gamle slager «Make It Rain» («I make it rain/ I make it rain/ Make it rain on them hoes»), når Megan Thee Stallion rapper «Now make it rain if you wanna see some wet-ass pussy».

Musikkvideoen til «WAP» forsterker tekstinnholdet, med sine mange overdrevne symbolikk og bilder, mener Ida Madsen Hestman. Skjermdump: Youtube

Videoen gjør ikke akkurat harseleringa rundt fæle og vulgære fristerinner noe som helst mer seriøst: Kvinneskulpturer med rennende vann ut av brystene, gir sterke konnotasjoner til melkebaren i Kubricks «A Clockwork Orange».

Før kameraet kjører i beste «MTV Cribs»-stil på innsida av en mansion, og panorerer i slow motion over på en skulptur av en gullrumpe stikkende ut av den knall turkise veggen, samt et annet forgylt sett med pupper som spruter ut enda mer vann, så gulvet dekkes som et Titanic-skip.

Gullforgylte pupper som spruter vann gir assosiasjoner til «A Clockwork Orange» og sees som en av mange comic reliefs. Skjermdump: Youtube

Cardi B og Megan Thee lokkes inn en dør med forgylt slange på, og brått ligger de og koser seg i sanden med – ja du gjetta riktig – enda flere snikete slanger. Det dyriske elementet går igjen i hele videoen.

En slange sniker seg ut av Cardi Bs munn, som en av flere comic reliefs. Og kan tolkes som parodisk spill på det at svarte kvinner spesielt er utsatt for et overseksualisert, forutinntatt mannssjåvinistisk blikk og stigma, sett for å nærmest ha dyriske seksuelle behov.

Det blir også mer komisk, og budskapet heller tydeligere, når flere eksplisitte ord sensureres i musikkvideoversjonen. «Wet ass pussy» er sensurert til «Wet and gushy». Og det er vel hele poenget: «Certified freak / Seven days a week / «Wet and gushy» / Made his pullout game weak.»

Artistene Normani og Rosalia, og rapperne Mulatto, Rubi Rose og Sukihana gjør korte cameos. Jo, også Kylie Jenner da. Et annet tankekors med denne videoen, er at det er tilsynelatende flest menn som reagerer på hva den provisoriske rap-duoen sier og gjør, mens kvinner har hyllet videoen, og har de reagert, har det vært over at Jenner er med, i stedet for en annen svart kvinnelig artist – fordi Jenner og flere av Kardashian/Jenner-søstrene har fått negativ oppmerksomhet for å appropriere svart kultur og utseende, såkalt «blackfishing».

Megan Thee Stallion og Cardi B har sensurert teskten i «WAP», noe som heller forsterker budskapet, mener Ida Madsen Hestman. Skjermdump: Youtube

Men det mest interessante er å registrere hvor mye provokasjon kvinner som fantaserer og skryter hinsides om egen seksualitet kan skape – underforstått som at dette får de ikke lov til.

For da er ikke menn lenger i kontroll over deres seksuelle narrativ og premisser. Det må jo ikke kvinner skjønne. Med den konteksten i bakhodet er det nettopp gøy å se musikkvideoen til «WAP».

Det at kvinner ikke kan snakke som menn om seksualitet, er like logisk som å nekte kvinner å stemme eller studere: I flere hundre år har seksualitet blitt brukt for å undertrykke kvinner.

Så hvorfor ikke eie horebegrepet først som sist når det likevel brukes som synonym for «kvinne som liker god sex»? Eller for å si det på en annen måte: Hvis det å eie egen seksualitet er å være hore, så er vi vel alle horer.