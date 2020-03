I kveld kommer Ane Dahl Torp hjem til deg

– Det er ikke lett i det hele tatt. «Kong Lear», som jeg skulle spille i ved Det Norske Teatret nå, er avlyst. Alt man har trodd og håpet på henger og dingler i løse lufta, sier Ane Dahl Torp til Dagsavisen, selvsagt på telefon hjemmefra.

Fredag 20. mars klokka 21.00 er det premiere på digitalversjonen av teaterforestillingen «Solaris korrigert». Den kan strømmes live fra Det norske teatrets sider på Facebook. Forestillingen kommer også til å bli liggende på teatrets hjemmesider en stund framover.

– Kulturinstitusjonene er veldig hardt ramma, dette vil få konsekvenser. Derfor er det utrolig hyggelig for teatret å kunne presentere noe, midt i denne skrekkelige situasjonen, sier Dahl Torp.

Flerkamera

Hun er eneste skuespiller i «Solaris korrigert». Ane Dahl Torps ektemann, Sjur Miljeteig, er komponist og musiker, i en forestilling der nettopp lyden spiller veldig stor rolle.

Opptakene til digitalversjonen av «Solaris korrigert» ble tatt på aller siste liveforestilling med publikum i salen, før koronakrisen.

– Vi er så utrolig glade i denne forestillinga. Så vi ville bevare den for minneboka. Lysdesigner Kyrre Heldal Karlsen kom med ideen, og Mats Willand sto for filmatisering, klipping og etterarbeid. Det er en ordentlig flerkameraproduksjon, sier Ane Dahl Torp.

Moderne klassiker

«Solaris korrigert» er basert på Øyvind Rimbereids diktsamling med samme navn. Den kom i 2004, og har allerede rukket å bli en moderne klassiker, kåret til en av Norges beste bøker gjennom tidene.

Hovedpersonen i stykket forteller fra året 2480, på et talespråk som lyder som en blanding av norsk og engelsk og gamalnorsk, med masse låneord fra dansk, nederlandsk, faktisk hele Nordsjøregionen.

– Vi får følelsen av at han lever en ganske isolert tilværelse, mens en usynlig fiende truer tilværelsen. Det er noe vi absolutt kan kjenne igjen nå, når vi isolerer oss i små familieenheter, de av oss som er så heldige å ha dem, sier Ane Dahl Torp, mens både mann og barn supplerer i bakgrunnen.

Speilverden

I 2480 er jorda slik vi kjenner den blitt for ødelagt til at mennesker kan leve der.

– Man får følelsen av at en klimakrise har rammet verden. Menneskene skal flytte inn i de nå helt tomme oljebrønnene under havoverflatene.

Der skal en datamaskin skape en «mirrorworld», direkte oversatt «speilverden», som er en slags oppdiktet versjon av det vi ønsker å se og oppleve. Ingen skal trenge å jobbe.

– Menneskene ser ikke hverandre på ekte, bare i «mirrorworlds», på skjermer og digitale flater. Akkurat det aspektet får en helt annen betydning for oss akkurat nå enn det gjorde før denne krisa.

Kraftig preget

– Når man driver med teater, får man ofte spørsmålet «hvorfor er dette stykket viktig nå?» Jeg kan bli litt irritert av det spørsmålet. Vi spiller det fordi det er et bra stykke, ok?! Men akkurat nå merker jeg godt at når en ting preger oss alle så kraftig, så farger bevisstheten vår lesningen av alt annet. Hvilken kraft det er i det, og hvor gøy det er, sier Ane Dahl Torp.

– I «Solaris korrigert» lever menneskene i en situasjon der noe alvorlig har skjedd. Det har det for oss også. Noe har skjedd.