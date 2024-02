Baldwin skal på ny i retten for uaktsomt drap i sommer

Selve rettssaken skal begynne 10. juli, etter en dag med juryutvelgelse. Den ventes å ta åtte dager.

Filmfotograf Halyna Hutchens døde av et skudd fra en rekvisitt under innøvingen av en scene i New Mexico i 2021. Baldwin, som hadde hovedrollen og var produsent, avfyrte det skjebnesvangre skuddet. Han har erklært seg ikke skyldig og sier han ikke trykket på avtrekkeren. Han har også sagt at han som skuespiller må kunne stole på de profesjonelle folkene han har rundt seg.

Rettssaken mot våpenansvarlig Hannah Gutierrez-Reed pågår i disse tider. Også hun er tiltalt for uaktsomt drap, samt for å ha tuklet med bevisene.

Baldwin risikerer 18 måneders fengsel for uaktsomt drap. Filmen «Rust» er foreløpig ikke sluppet for publikum.

Les også: Forsvarere gir Alec Baldwin skylden for «Rust»-dødsfall

Les også: Trumps eksrådgiver til Dagsavisen: Han har en lang «fiende-liste» (+)