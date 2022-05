Hemmelige Netflix-koder kan gi deg tilgang på filmer og serier du ikke visste om

Har du opplevd å scrolle deg gjennom Netflix sitt utvalg uten å finne noe særlig som frister? Det kan være fordi du ikke ser alt som egentlig er tilgjengelig for deg på Netlix. Det finnes noen koder, hemmelige koder, som gjør det mulig for deg å se filmer og TV-serier du ikke visste fantes i Netflix sitt reportoar. Bruker du evigheter på å bla (og hvem har tid til det?), er det kanskje greit å vite at alle forslag som dukker opp på skjermen din, er basert på tidligere ting du har sett på eller lagt i listen din. Det betyr at det egentlig er et enormt antall filmer og TV-serier du aldri har snublet over.

Så, hvordan låser man opp dette geniale verktøyet? Svaret ligger i enkle koder, og det finnes mange av dem. Bare ved å taste inn en liten mengde sifre, vil søk gjennom Netflix bli mye enklere for deg.

Tallkoder for hver sjanger

Kodene tilsvarer ganske presise sjangre, som «filmer basert på barnebøker», eller «sportskomedier». Skriv inn koden, og filmer og TV-serier innenfor sjangeren du ønsker deg blir tilgjengelig på ett sted. Ikke noe mer endeløs scrolling nødvendig!

Løsningen er å besøke hver sjangers nettside ved å skrive inn, eller kopiere og lime inn, denne lenken i nettleseren din: http://www.netflix.com/browse/genre/. Deretter bruker du hvilken som helst av kodene, nyttig plassert på nettet her: http://ogres-crypt.com/. Så, hvis du for eksempel ønsker å se hva Netflix tilbyr av underholdning innenfor asiatiske action-filmer, skriver du inn: https://www.netflix.com/gb/browse/genre/ 77232. Det er altså en tallkode for hver sjanger, som du kan finne i lenken ovenfor.

Foreløpig fungerer dette trikset kun på nettsideversjonen, og ikke i appen. Så legg vekk telefonen din for nå. Lykke til!

