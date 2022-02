«Verdens verste menneske» nominert til to Oscar-priser

Saken oppdateres

«Verdens verste menneske» er nominert til den gjeveste statuetten en filmskaper kan drømme om. Og ikke bare i en kategori, men to. Det ble klart da det amerikanske filmakademiet annonserte årets Oscar-nominasjoner i en direktesending tirsdag. Dermed er filmskaper Joachim Triers kritikerroste film den sjette norske spillefilmen gjennom tidene som er nominert til Beste internasjonale film i Oscar-sammenheng, som regnes som verdens største og viktigste filmpris.

Historisk manusnominasjon

Overraskende ble den først utropt blant de nominerte til Beste manus. Nominasjonen går da til Joachim Trier selv og hans faste manusmakker Eskil Vogt, og et sterkere selskap enn de mednominerte har ingen norske filmskapere verdt.

– Dette er skikkelig overraskende og rørende, sa Trier da han møtte NRK etter at nominasjonen ble kjent. Det skriver NTB.

– Dette er helt sjokkerende uventet, sier Vogt, som ble desto mer overrasket over at filmen ble nominert i to kategorier.

– Det er helt sjokkerende. Jeg er helt paff. Dette var ikke ventet i det hele tatt, sier Vogt.

De fire andre filmene som er nominert i kategorien originalskrevet manus, er Kenneth Branaghs «Belfast», Paul Thomas Anderson «Licorice Pizza», Netflix-sensasjonen «Don’t Look Up» og Will Smith-filmen «King Richard». Alle de fire er også nominert til Oscar for Beste film, noe som viser hvor nærme «Verdens verste menneske» var å bli nominert til den aller største kategorien.

Fra før var det ventet at «Verdens verste menneske» ville være en av favorittene til å bli nominert i kategorien Beste internasjonale film, noe den også ble. I denne kategorien skal Triers film opp mot fire andre sentrale internasjonale filmer: Japanske «Drive My Car», den danske animerte dokumentarfilmen «Flukt», Paolo Sorrentinos italienske oppvekstfilm «The Hand Of God» og «Yanna» fra Butan, som må sies å være kategoriens outsider.

Ingen nominasjon til Reinsve

På forhånd var også hovedrolleinnehaver Renate Reinsve regnet som en av de mulige nominerte til prisen for Beste kvinnelige hovedrolle. Filmen fikk sin internasjonale start under filmfestivalen i Cannes i fjor sommer. Da endte den som en av hovedvinnerne, da nettopp Renate Reinsve ble kåret til Beste kvinnelige skuespiller under det som er verdens størst filmfestival. Siden har filmen vært snakket om som en sannsynlig kandidat til Oscar-kategorien Beste internasjonale film. Filmen er skrevet av Joachim Trier og Eskil Vogt. Produsent av Oslo Pictures, og i tillegg til Renate Reinsve har den Anders Danielsen Lie og Herbert Nordrum i de bærende rollene.

Bare fem ganger tidligere har en norsk spillefilm blitt nominert til Beste internasjonale film, eller «fremmedspråklige film» som kategorien het tidligere. Det dreier seg om «Ni liv» (1957), «Veiviseren» (1987), «Søndagsengler» (1996), «Elling» (2001) og «Kon-Tiki» (2012). Ingen av dem nådde helt opp.

– Endelig! Denne fantastiske filmen fortjener virkelig å bli Oscar-nominert. Og at den nå står med to nominasjoner er helt fantastisk! Dette er resultatet av veldig mye godt arbeid fra filmskaperne, produsentene, distributører og andre viktige hjelpere. Nå er vi et stort skritt nærmere en Oscar til en norsk film. Det har vært en tydelig vei for filmen: Fra verdenspremieren i konkurranseprogrammet og skuespillerpris i Cannes og videre til svært godt kinobesøk både i Norge og internasjonalt, ukentlige internasjonale nominasjoner og priser, samt seiersgang på festivaler verden rundt. All oppmerksomheten og nå nominasjonen setter ikke bare Verdens verste menneske men også norsk film generelt på verdenskartet. Nå gleder vi oss til å se om det blir den første Oscar-prisen til en norsk spillefilm under utdelingen i mars, sier Kjersti Mo, direktør i Norsk filminstitutt i en pressemelding.

Oslo-film

«Verdens verste menneske» er den tredje filmen i den såkalte Oslo-trilogien, etter «Reprise» og «Oslo, 31. august». Etter at den vant en av hovedprisene i Cannes har den blitt vist på en rekke festivaler rundt omkring i verden, blant annet i New York og i Sundance i USA. Filmen har også fått en rekke andre nominasjoner i prissammenheng. Både Renate Reinsve og manusforfatterne Trier og Vogt var nominert til European Film Award. Like før annonseringen av Oscar-nominasjonene hentet «Verdens verste menneske» hjem to nominasjoner til den britiske BAFTA-prisen, som deles ut av det britiske filmakademiet, tilsvarende Oscar i Amerika. BAFTA-nominasjonene gjelder beste ikke-engelskspråklige film, og igjen Beste kvinnelige hovedrolle, til Renate Reinsve.

En rekke andre tunge institusjoner har også filmen på sin liste. Medlemmene av filmkritikerlaget New York Film Critics Circle kåret den til årets beste utenlandske film, mens den franske filmprisen César har den med i kategorien Beste utenlandske film.

Utdeling i Hollywood

I utgangspunktet var 92 ulike filmer fra like mange nasjoner påmeldt i kategorien Beste internasjonale film, noe som er rekord. Antallet ble så komprimert ned til en kortliste på 15 filmer av en egen komité i desember 2021. Alle medlemmene av Oscar-akademiet, over 6.000 i tallet, har så hatt mulighet til å stemme over filmene på kortlisten, og det er de fem med flest stemmer som nå utgjør den endelige nominasjonslisten til den internasjonale kategorien.

Årets Oscar-nominasjoner ble annonsert fra klokka 05.18 Los Angeles-tid og 08.18 New York-tid, midt i «prime time» for morgensendingene på TV. Skuespillerne Leslie Jordan og Tracee Ellis Ross leste opp de nominerte i de ulike kategoriene. Hvem som til slutt ender opp med den gullbelagte Oscar-statuetten blir klart under selve Oscar-utdelingen, som overføres direkte fra Dolby Theatre i Hollywood søndag 27. mars.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

FAKTA

---