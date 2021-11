«Khabar Lahariya» (News Wave) er navnet på en indisk avis som drives utelukkende av dalit-kvinner. I India regnes daliter blant de kasteløse, det vil si at de har så lav sosial status at de ikke blir inkludert i det indiske kastesystemet. Filmskapere Sushmit Ghosh og Rintu Thomas står bak dokumentarfilmen «Writing With Fire» som handler om kvinnene som ikke er redd for å vise motstand mot det patriarkalske og politiske systemet i India.

– De kvinnene utfordrer kastesystemet og patriarkatet – noe menn i ledende posisjoner ikke vil. De er tenkende kvinner – og alle er redd for dem, sier filmskaperen Rintu Thomas til Dagsavisen i forbindelse med visningene under Film Fra Sør-festivalen i Oslo.

Bruker mobiltelefon

Filmskapere ble fascinert av jobben kvinnene fra «Khabar Lahariya» gjør og tok kontakt med dem.

– Første gang vi fikk vite om «Khabar Lahariya» var da vi støtte over en liten nyhetssak – en bildeserie hvor en kvinne, kledd i sari, distribuerte aviser i forskjellige landsbyer. Men det som var fantastisk var at hun ikke bare distribuerte de avisene – hun var selv en reporter og hadde gjort alt det journalistiske arbeidet før hun distribuerte dem, forteller Sushmit Ghosh.

Ghosh og Thomas ble invitert til Uttar Pradesh, en delstat hvor kvinnene driver sitt journalistiske arbeid. I en av de første scenene i filmen ser vi sjefsreporter Meera som forteller andre i redaksjonen at «Khabar Lahariya» skal begynne å publiseres digitalt, derfor bør alle ta opp materialet ved å bruke mobiltelefon. Først vekker det uro i redaksjonen – det er få som kan bruke mobil. Så begynner det opplæringen.

– Det var helt tilfeldig at fikk begynne derfra. Vi var heldige å være med på opplæringen den første dagen vi var i Uttar Pradesh. Det er som Hitchcock pleide å si, «In documentary films, God is the director», sier Thomas.

– Akkurat da ble vi kjent med redaksjonen, og skjønte at reporterne Meera, Suneeta og Shyamkali kom til å være hovedkarakterene fordi de var så fascinerende i det de gjorde, legger Ghosh til.

Viser motstand for systemet

Filmskapere understreker hvor farlig det er å drive med journalistisk arbeid i India, spesielt når du er kvinne. Ifølge dem er det vanlig å være kvinnelig journalist i store byer som New Delhi. I stater som Uttar Pradesh er det derimot ikke så vanlig.

– Bare det å gå ut av husene sine er farlig for dem. De kan bli voldtatt, drept eller kidnappet. Det er også derfor familiene deres er imot det arbeidet de gjør. Hva som helst kan skje med deg når du lager en sak om, for eksempel, en mafia som driver med ulovlig gruvedrift. Du kan bli drept, og de vil passe på at det ser ut som en vanlig ulykke, sier Thomas.

– Men det som er spesielt med disse kvinnene er at de har en enorm hensiktsfølelse. De vet at hvis de ikke belyser en sak, så finnes det ingen andre som kommer til å gjøre det. De er forberedt på å sette livet sitt i fare for å oppnå rettferdighet, legger hun til.

Kvinnene fra «Khabar Lahariya» møter også, som regel, motstand fra mennene sine. Det forventes at kvinnen må passe på huset – ikke forlate det klokka halv seks på morgenen for å kjempe for rettferdighet.

– Jeg ser India som et veldig patriarkalsk land, men jeg tror at glasstak finnes alle steder i verden. Kvinner fra «Khabar Lahariya» utfordrer det patriarkalske systemet. Nå blir sønnene, mennene og fedrene deres vitne til at en kvinne kan drive med så alvorlig arbeid. Det kan føre til at de ser på det en kvinne kan gjøre på andre måter framover, sier Ghosh.

Filmskapere Sushmit Ghosh og Rintu Thomas (Ihne Pedersen)

Møtte på mange utfordringer

Sushmit Ghosh og Rintu Thomas har vært gift i seks år. Fem av de årene brukte de på å lage dokumentarfilmen. Ekteparet forteller at de har brukt mye energi på å jobbe med «Writing With Fire».

– Det var mange ting vi måtte ofre i løpet av arbeidet med dette prosjektet, både som enkeltmennesker og som ektepar. Det var så mange ganger da det føltes som om alt kom til å gå til hundene, sier hun.

Ghosh og Thomas forteller at det var farlig for dem å filme på mange av de lokalene som blir vist i filmen.

– Det var veldig risikabelt å filme der. Vi kunne bli angrepet av hvem som helst. Når man så på oss, så var det åpenbart at vi var fremmede. Derfor måtte vi alltid passe på hvordan vi kledde oss, hvordan vi snakket og gjøre alt mulig for å ikke tiltrekke uønsket oppmerksomhet, forteller Thomas.

Håper at filmen kan gjøre en forskjell

«Writing With Fire» har blitt kåret til 21 priser på filmfestivaler verden over. Den har likevel ikke ennå ble vist i India. Filmskapere gleder seg til premieren i hjemlandet sitt og håper at prosjektet kan føre til forandringer.

– Det skjer at vi ikke klarer å se hva som er problematisk i det samfunnet vi lever i. Jeg mener at det finnes mange problemer som er mer synlige i India enn i den vestlige verden. I India ligger de på overflaten. I den vestlige verden er de under overflaten. Vi håper at dette prosjektet kan hjelpe mange med å innse at man kan klare å endre ting hvis man vil. Folk som har ingenting klarer å bidra til store forandringer, sier Ghosh.

---

FAKTA

Film fra Sør er en internasjonal filmfestival som blir arrangert i Oslo årlig.

Festivalen har “Se verden fra en annen vinkel” som sitt slagord, og presenterer film og filmskapere fra Asia, Afrika og Latin-Amerika.

Hovedprisen Sølvspeilet deles ut hvert år til den beste filmen i hovedkonkurransen, og festivalen deler også ut priser for beste dokumentar (Dok: Sør) og beste film laget av første- eller annengangsregissører (Nye stemmer).

Gjennom gode filmopplevelser, seminarer, internasjonale gjester og begivenheter i løpet av året er Film fra Sør en viktig arena for filmkulturell utveksling.

Festivalen drives av Stiftelsen Festivalkontoret, som også arrangerer filmfestivalene Arabiske filmdager og Oslo Pix.

Den 31. utgaven av Film fra Sør går av stabelen 11.–21. november 2021.

Kilde: Film fra Sør

---