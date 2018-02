Film om Utøya-terroren til Berlin

Kultur

Erik Poppes «Utøya 22. juli» er den første av flere flere planlagte spille- og dokumentarfilmer om terroren på norsk jord i 2011. Nå har Poppe, som nylig lagde «Kongens nei» og som er aktuell på kino med dokumentaren om Per Fugelli, kommet gjennom nåløyet til en av verdens mest prestisjetunge festivaler med filmen. Spillefilmen skal i tillegg konkurrere om selveste Gullbjørnen, den høythengende prisen festivalen gir til beste film.

- Å delta i konkurranseprogrammet i Berlin og Cannes er blant de høyeste utmerkelser noen film kan få, uansett hvor den kommer fra, sier Stine Helgeland, avdelingsdirektør ved Norsk Filminstitutt, i en pressemelding om uttaket til den såkalt Berlinalen.

Festivalen åpner 15. februar, og gallavisningen på «Utøya 22. juli» er satt til mandag 19. februar.

Tillit til Poppe

- Vi har hatt tillit til at Erik Poppe kunne bringe denne vanskelige historien til lerretet, og vi er veldig stolte av at filmen nå har fått en ubetinget anerkjennelse for sin kvalitet. Dette er forøvrig en utmerkelse kun sju norske spillefilmer har oppnådd tidligere, siden festivalens begynnelse i 1951, sier Helgeland.

Forrige gang en norsk film ble vist i hovedkonkurransen i Berlin var i 2014, da Hans Petter Moland viste sin film «Kraftidioten».

- Dette er en anerkjennelse jeg setter svært høyt. Men det er en historie jeg ikke på noen måte eier selv. Den tilhører ofrene og de etterlatte fra dette politiske terrorangrepet. At filmen nå vurderes som kunstnerisk og faglig god er noe jeg deler med de som har hjulpet meg med å få filmen så virkelighetsnær som mulig, og som var tilstede på Utøya denne fatale dagen. Jeg vil også berømme de unge skuespillerne for en enestående innsats i et usedvanlig krevende prosjekt, sier Erik Poppe i pressemeldingen fra Norsk filminstitutt, som har støttet filmen økonomisk..

Nødvendige filmer

Det er store forventninger på godt og vondt til Poppes film, som får premiere på norske kinoer 9. mars. Mange har tatt til orde for at det er for tidlig med en film om det brutale terrorangrepet som på verste vis rammet unge mennesker sommeren 2011. Andre har tatt til orde for at filminnspillinger er en måte å holde på bevisstheten rundt det som skjedde ved like.

– Det er klart det er vondt og belastende å bli minnet på hva dette var, men vi er vi nødt til å bli minnet på det, sa Stine Renate Håheim til Dagsavisen i november, da planene rundt denne filmen og andre krystalliserte seg.

Håheim er Utøya-overlevende og 1. vara på Stortinget for Arbeiderpartiet. Hun er klar på at selv om det er belastende for mange at det nå lages filmer og dramaserie om terroren som rammet Norge 22. juli 2011, er det viktig at historiene fortelles.

– Jeg har vært mest redd for at dette ville bli glemt, og at vi skulle glemme hva slags tankegods og fremmedfrykt som har stått bak terrorhandlingen, sa hun.

I tillegg til Poppes «Utøya 22. juli» kommer Paul Greengrass’ filmatisering av Åsne Sejerstads 22. juli-bok, samt Sara Johnsen og Pål Sletuanes planlagte NRK-serie om terroren 22. juli.

