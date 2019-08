Klassekampen meldte torsdag at kunstneren ikke fikk lov til å komme til landet.

– Jeg er veldig sint og forstår ikke avgjørelsen. Med mine papirer forventet jeg å få et visum, uttalte El Masry til Klassekampen.

Han ble invitert av Kirkelig Kulturverksted til utstillingen «Prayers – on power and powerlessness», som skal vises i Kulturkirken Jakob i Oslo. Han skulle også på et to måneder langt kunstneropphold i Kunstkvarteret Lofoten.

Utstillingen viser forgylte, oppblåsbare stridsvogner, symboler på hvilke enorme pengesummer som brukes på krigføring.

El Masry søkte visum, men fikk i første runde nei. UDI oppga i avslaget, som Klassekampen fikk innsyn i, at det var tvil rundt hvor vidt kunstneren ville forlate Schengen-området før visumet utløp.

Steinar A. Munch Rotevatn, områdeleder for visum- og au pair-enheten i UDI, kommenterte avslaget i en epost: «Vi er satt til å vurdere søknader ut ifra alle relevante opplysninger opp mot vilkårene for å få visum. Søkeren har klaget på vedtaket, og i den forbindelse kommet med nye opplysninger som kan endre utfallet.»

Klokken 13.30 torsdag meldte Kirkelig Kulturverksted at UDI snur i saken.

«Kunstneren rekker ikke fram til pressevisningen i morgen fredag, men visningen går likevel som planlagt. Imidlertid vil El Masry være til stede på åpningen av utstillingen på lørdag», fremgår det i pressemeldingen.

