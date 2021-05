– Det slo meg aldri at jeg kunne bli forfatter, sa hun. Nå blir Sumaya Jirde Ali redaktør

– Jeg måtte beskytte meg selv. Derfor har jeg har ikke gjort meg tilgjengelig for offentligheten de siste par årene. Jeg ville være ung, jeg ville konsentrere meg om studier, jeg ville ikke kaste bort mine beste år på Facebook-debatter, sa Sumaya Jirde Ali til Dagsavisen i januar.

Da ble den norsk-somaliske forfatteren fra Bodø intervjuet om sin nyeste diktsamling, «Når jeg ser havet, slukner lyset». Hun forklarte også hvorfor hun har vært et lite knepp mindre aktiv i offentligheten den siste tida enn hun var for noen år siden.

Fra og med denne uka er Sumaya Jirde Ali redaktør for det feministiske tidsskriftet Fett. Det eies av Kvinnefronten, og støttes økonomisk av Fritt ord, Norsk kulturråd og Bergen kommune. Tidsskriftet kommer ut fire ganger i året. Planen framover er ifølge den nye redaktøren å bli mer synlige i sosiale medier og digitale flater.

– Folk har spurt meg om jeg har sluttet å skrive, og om jeg ikke snart skal komme med debattartikler igjen. Og ja, jeg er blitt truet til taushet. Men jeg føler meg tryggere nå. Jeg vil komme tilbake som debattant. Så merker jeg at noen behandler meg som om jeg er en skjør glassfigur. Det er en infantilisering av meg. Jeg vil ikke bli beskyttet. Jeg tåler mye – jeg har tålt altfor mye! – men jeg er mer bestemt nå, sa hun til Dagsavisen i januar.

Som redaktør av Fett lover hun å ta «en mer offensiv posisjon»:

– Innholdsmessig kommer vi til å fronte interseksjonell feminisme, men det er ikke sånn at bare feminister kan lese Fett, eller at vi retter oss særlig mot dem som tenker og mener det samme som oss, sier hun i et tiltredelsesintervju med bladet.

Gjennom flere år har Sumaya Jirde Ali vært en av Norges mest omtalte samfunnsdebattanter. «En av de viktigste stemmene i sin generasjon», kalte Forfatterforeningen henne da de ga henne sin ytringsfrihetspris. Hun har også fått Osloprisen, Zola-prisen og Ord i grenseland-prisen, alle for sitt å være en tydelig stemme og sivile mot. Hun har mottatt så mye hets og trusler at hun i perioder har hatt voldsalarm, og fortsatt er omfattet av sikkerhetstiltak.

I 2019 ble en 70-årig kvinne dømt til fengsel for hatefulle ytringer, etter å ha kalt Ali for bl.a. «korrupt kakerlakk» i Facebook-gruppen «Vi som støtter Sylvi Listhaug». Saken gikk helt til Høyesterett, der dommen i fjor ble opprettholdt, men straffen ble omgjort til betinget fengsel.

Abid Raja i støtteaksjon for Sumaya Jirde Ali på kvinnedagen 8. mars 2018 ((Lise Åserud/NTB))

Parallelt med dette har Sumaya Jirde Ali skrevet poesi. Hun debuterte i 2017 med «Kvinner som hater menn». Siden kom «Melanin hvitere enn blekemiddel» (2018), og pamfletten «Ikkje ver redd sånne som meg» (2018) i Samlagets serie om norsk virkelighet, før årets diktsamling «Når jeg ser havet, slukner lyset».

– Det slo meg aldri at jeg kunne bli forfatter, sa Sumaya Jirde Ali da Litteraturhuset intervjuet henne om diktsamlingen. Hun utdypet med at den norske offentligheten, for eksempel litteraturkritikken, ikke alltid vet hvordan den skal ta imot minoritetsstemmers budskap.

– Jeg står stødigere på egne bein. Jeg skylder ikke offentligheten noe. Jeg vil selv velge hvilke debatter jeg vil delta i. Jeg vil være debattant, forfatter, poet, dramatiker og jobbe med tidsskrift. Mange kunstnere begrenser seg til ett område. Det er ikke noen motsetning mellom å være dyktig og å være til stede på flere arenaer, sa Ali til Dagsavisen i januar.