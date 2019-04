Det som blir den femte boka om Elling, har fått tittelen «Ekko av en venn» og gis ut 31. mai, skriver VG.

Ambjørnsen sier til avisa at han var helt ferdig med Elling etter at den fjerde boka – «Utsikt til paradiset» – kom ut for 20 år siden.

– Det var ikke noe jeg koketterte med. Jeg ville ikke fortsette fortellingen om Elling i det hele tatt. Jeg følte egentlig at jeg hadde tatt ut alt som var der på, en måte. Og så var lei jeg av sirkuset, sier den 62 år gamle forfatteren.

For sirkus ble det. De fire bøkene, filmene og teateroppsetningene ble en rungende suksess, og litteraturprisene nærmest haglet over Ambjørnsen.

– For all del, det var kjempemorsomt – og jeg opplevde ting som man egentlig ikke opplever som forfatter. Særlig teaterstykkene som gikk over hele verden: Australia, Argentina, Finland, Mexico – overalt. Det ble et digert verdenssirkus, sier han.

Den Elling publikum vil møte neste måned, er i slutten av 50-årene. Han har en avtale med en eldre dame på Grefsen om å leie en sokkelleilighet.

Og han er alene igjen. Han er ensom. Kameraten Kjell Bjarne er død.