Backstreet Girls-vokalist Bjørn Müller begravet i stillhet

«Begravelsen har funnet sted i stillhet med familie og nære venner», står det i Müllers dødsannonse. Fredrikstad begravelsesbyrå bekrefter overfor VG at den fant sted tidligere denne uken.

Dødsannonsen – med en stjerne øverst – er undertegnet av sønnen Max (33), datteren Iben (31) og øvrig familie. «Vår kjære pappa, bror, onkel og rockstar Bjørn Magnus Müller døde plutselig fra oss», sår det i teksten, der det videre heter: «Levde livet til det fulle, men forlot oss altfor tidlig. Vi savner deg».

Backstreet Girls delte torsdag teksten til Tom Waits/Kathleen Brennan-låten «I Don’t Want to Grow Up», som også var å høre på avskjedsplaten til The Ramones, på bandets Facebook-side. Bandet har også byttet farge fra svart til grønt på alle bildene, uten nærmere forklaring – noe fansen spekulerer på hva betyr.

Fredag kveld går arrangementet «A Tribute to Bjørn Müller» av stabelen på utestedet Brew i Oslo, der DJ-er skal spille sangene hans så vel som låter som bandet inspirerte.

