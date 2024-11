Suksessforfatteren Barbara Taylor Bradford er død

Taylor Bradford fikk sitt gjennombrudd i 1979 med debutboken «A Woman of Substance», utgitt på norsk som «Historien om Emma Harte». Den solgte over 30 millioner eksemplarer.

– Jeg ønsket å skrive om kvinner på en positiv måte. På den tiden fantes det mange veldig sexy bøker rundt om, men kvinnene kom ikke særlig godt utav dem, sa hun til The Guardian i 2017.

Totalt sto Barbara Taylor Bradford for over 40 romantitler som alle ble bestselgere – ofte om livene til de rike og vellykkede, med solide doser drama og romantikk. De solgte i 91 millioner eksemplarer på 40 språk i 91 land, ifølge The Independent.

Bradford begynte som journalist som 16-åring, ble redaktør i lokalavisen i Yorkshire to år senere. Etter en karriere i Londons avisgate Fleet Street flyttet hun til USA med ektemannen Robert Bradford i 1964.

Han var TV-produsent og sto bak ti filmatiseringer av bøkene hennes, inkludert miniserien «A Woman of Substance» fra 1985 med Jenny Seagrove og Liam Neeson i hovedrollene. De var gift i 55 år til han gikk bort i 2019.

– Hun brøt ny mark med sine storslåtte, episke romaner som spenner over flere generasjoner, romaner som definitivt ikke var romanser, sier Taylor Bradfords redaktør i HarperCollins, Lynne Drew, til BBC.

Forfatteren kom med sin siste bok rett før jul i fjor. Det var «The Wonder Of It All» i serien «The House of Falconer».

Les også: Slik endrer Proud Boys USA i det stille (+)

Les også: Hun kan bli bli Oslo-biskop: Mange spør om Sunniva Gylver vil be for dem (+)

Les også: Disse sykdommene dominerer nå