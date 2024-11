– Gutter på ti år spør om de kan spise proteinpulver for å få sixpack

– Vi må feire ungdomsårene! Altfor ofte snakker vi den ned. Det får ungdommene med seg. Men ungdomstida er fantastisk. Så mye modning og vekst. Så utrolig mye spennende som skjer! Ungdom fortjener flere heiarop, sier Sarah Herlofsen til Dagsavisen.

Hun har skrevet boka «En dag i ungdomskroppen». Nå er den en av fire bøker som er nominert til en bragepris i klassen for sakprosa for barn og unge.

Generasjon prestasjon

I boka svarer forfatteren på en masse spørsmål ungdom og eldre barn lurer på.

Alt fra hvorfor man må gjøre lekser og hva man kan gjøre for å få færre kviser, til tyngre temaer, som «hvorfor er jeg så annerledes?» og «hva kan jeg gjøre mot tunge tanker?».

– Det er et vanvittig press på unge i dag. Kroppspress. Treningspress. Prestasjonspress. Et voldsomt fokus på utseende. Veldig mange er veldig usikre. De lurer på en lang rekke ting de ikke vil spørre foreldre eller lærere om. Da går de på nett. Men svarene vi finner der, er ofte dårlige eller direkte skadelige. Som når barn blir foreslått å faste for å slanke seg. Barn og ungdom skal ikke faste. De trenger næring.

– Boka mi skal være en positiv motvekt. Ekte begeistring og ekte fakta, sier forfatteren.

Stamcelleforsker og forfatter

Sarah Herlofsen er utdannet biolog, med en doktorgrad i molekylær biomedisin. Hun jobbet flere år med stamcelleforskning før hun skrev sin første bok. Hun er dessuten mor til fire barn, inkludert tre tenåringer.

Mye er flaut i puberteten. Sarah Herlofsen vil vise at mye er fint også. Fredrik Edén har illustrert boka. (Fredrik Edén / Herosa forlag )

– I boka svarer jeg skikkelig på spørsmål unge lurer på, samtidig som jeg prøver å forklare alt det positive i endringene som skjer i kroppen i ungdomstida. Jenter blir ikke «feite» i puberteten. De blir til kvinner! sier Herlofsen.

Proteinpulver for sixpack

Spørsmålene har hun samlet inn blant barn på 5. og 6. trinn, altså ti-elleveåringer.

– Det triste er at så mange av dem gruer seg til å bli ungdom. Jentene forteller at de ikke vil komme i puberteten, for de gruer seg til å bli «feite». Gutter på ti år spør om de kan spise proteinpulver for å få sixpack og store muskler, sier forfatteren.

– Jeg vil vri perspektivet over fra prestasjon og utseende til kroppens funksjon. Tenk at fredagstaco kan bli til fingernegler, for eksempel, eller at nesa blir varmere når man lyver!

Skjerm uten øyeskade

Boka er også full av konkrete tips: Hvordan roe ned nervøsitet før en presentasjon. Hvordan ta vare på øynene i en hverdag med mye skjermbruk.

Sarah Herlofsen vil feire kroppen generelt og ungdomskroppen spesielt. (Gerd Elin Stava Sandve)

– Ingen pekefinger – jeg sier ikke at man må kutte skjermen helt, men gir noen tips til hva man kan gjøre for å ta vare bedre vare på synet, sier Herlofsen.

Slike tips er sjelden del av skolepensum.

God morgen! Fredrik Edén har tegnet morrabrød. (Fredrik Edén / Herosa forlag )

– Det de har av pubertets- og seksualundervisning, handler ofte om ting en del barn og ungdom syns er litt ekle. Mensen. Kviser. Utflod. Jeg vil vise hvor fantastisk kroppen er. Ikke bare snakke om kroppsvæsker, sier hun.

Hvorfor er jeg så trøtt?

Boka følger en ung kropp gjennom en dag, fra vekking om morgenen, via skole og aktiviteter, til tanker om sex og søvn om kvelden og natta.

– Ungdom får unødvendig mye tyn for at de er så trøtte og vanskelige å få opp om morgenen. Det fins en vitenskapelig forklaring på at tenåringer er trøtte. Det er ikke latskap. Kroppen jobber så hardt med å utvikle seg, at man rett og slett trenger ekstra søvn. Det er ikke noe å skamme seg over, eller som voksne bør bli sinte for, sier Herlofsen.

Indieforlag brageprisnominert

Siden debuten i 2016 har hun skrevet flere bøker for barn og unge, alle om kropp og helse. «En dag i ungdomskroppen» er utgitt på eget forlag. Det er veldig sjelden at bøker fra såkalte indieforlag blir nominert til Brageprisen.

– Min første bok var også ein indiebok. Så fulgte åtte bøker på «vanlige» forlag. Det var også veldig fint. Men akkurat «En dag i ungdomskroppen» er et sånt hjerteprosjekt for meg at jeg gjerne ville kontrollere mest mulig selv. Blant annet har jeg lyst å reise mest mulig rundt på skoler med boka. Så da ble det indie igjen, sier Herlofsen.

Ikke «selvutgitt»

Det betyr ikke at hun har gjort all jobben helt selv.

– Det jeg har lært siden jeg startet, er hvor viktig det er å bruke flinke fagfolk. Jeg har ikke spart på noe. Fredrik Edén har illustrert, og så har jeg brukt proff redaktør og språkvasker, pluss flere testlesere. Så merkelappen «selvutgitt» blir feil her. Vi har vært et helt lag kompetente fagfolk. Det koster, så da smaker det ekstra godt med bragepris-nominasjon, sier Sarah Herlofsen, forfatteren av «En dag i ungdomskroppen».

Vinnerne av årets bragepriser blir gjort kjent om kvelden torsdag 21. november.

---

Brageprisen 2024: De nominerte

Årets bragepriser blir delt ut i en seremoni i Oslo torsdag den 21. november.

Skjønnlitteratur for voksne

Kathrine Nedrejord: «Sameproblemet», Oktober forlag

Heidi Furre: «Technotika», Flamme forlag

Malin C.M. Rønning: «Det tolvte huset», Oktober forlag

Brynjulf Jung Tjønn: «Norsk kjærleik», Cappelen Damm

Barne- og ungdomsbøker

Tyra Teodora Tronstad: «Løgner som lyser», Aschehoug

Kjersti Synneva Moen: «Selma gjør så godt hun kan», Aschehoug

Per Dybvig: «De står i kø», Aschehoug

Kristine Rui Slettebakken og Nora Brech (ill.): «Billie og Bo og den heidundrende jula», Gyldendal

Sakprosa for voksne

Ayesha Wolasmal: «Tusen dager med Taliban, Kagge

Inger Skjelsbæk: «Sarajevos roser», Press forlag

Terje Øiesvold: «Fra Nord. Nordkalottens billedhistorie», Orkana Forlag

Marit Beate Kasin: «Naturparadokset. Om naturen vi mister og hvordan vi kan få den tilbake», Res Publica

Sakprosa for barn og unge

Kristina Quintano: «Flukt», Vigmostad & Bjørke forlag

Reidar Müller og Sigbjørn Lilleeng (ill.): «Livet er livsfarlig!», Aschehoug

Kari Saanum og Signe Torp (ill.): «Barna i fabrikkbyen – Arbeiderliv i Kristiania 1890», Orkana Forlag

Sarah Herlofsen og Fredrik Edén (ill.): «En dag i ungdomskroppen», Herosa forlag

---

Les mer om bøker her