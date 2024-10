Bøker om USA og valget 2024

Tirsdag 5. november velger USA ny president.

Her er noen nyere bøker som forklarer amerikansk politikk og gir kunnskap om amerikanske politikere. Fire nye titler ser med stor bekymring på Trump og den antidemokratiske vridningen har står for. Den femte gir håp, og er signert Harris.

Harris og Trump

Kamala Harris mot Donald Trump av Hans Olav Lahlum (Cappelen Damm)

Plutselig trakk Joe Biden seg, og Norge manglet bøker om den nye situasjonen. Hans Olav Lahlum kastet seg rundt, og skrev på rekordfart en bok om årets kandidater. Det blir automatisk også en bok om den store politiske splittelsen i USA, og om hvilke saker som gjør at både Donald Trump og Kamala Harris har sine kjernevelgere. Hva skal så til for å vinne?

Fra Obama til Trump

Hvit makt av Ketil Raknes (Kagge)

Obama ble president, og folk trodde at multikulturalismen hadde seiret. Feil! I «Hvit makt» forklarer Ketil Raknes hvordan Trump kunne vinne i 2016, ved å bruke rasisme som et strategisk verktøy. Boka går gjennom USAs rasistiske historie, og viser dypt rasehat faktisk stikker. Er det likevel håp? – Om Harris vinner over Trump, er seieren total: En svart kvinne kaster en hvit rasistisk mann, sa Raknes da Dagsavisen intervjuet ham.

Trump og venner

Trump enkelt forklart av Hans D. Høeg (Cappelen Damm)

Få nordmenn kan skilte med samme praktiske erfaring med amerikansk politikk som Hans Høegh. I «Vår mann i Washington» (2022) skrev han om årene som stabssjef for en republikansk politiker i kongressen i tida før Trump. I årets bok skriver han blant annet om hva republikanske politikere og sympatisører egentlig syns om at Trump igjen er partiets presidentkandidat. Hva skjer med USA om han vinner?

Er Trump fascist?

Trump og fascismen av Jan Arild Snoen (Dreyers forlag)

Er Trump fascist? Og er det det viktigste spørsmålet? Jan Arild Snoen forklarer hva fascisme egentlig betyr. Han kommer fram til at problemet vel like gjerne er at et stort antall amerikanske velgere ikke ser noe galt i å stemme på en person som vil sette til side demokrati, rettsstat og grunnlov. Dessuten at de av republikanerne som tidligere holdt ham i sjakk, nå er borte. Hvor farlig er det?

Kamalas sannhet

Sannhetene som forener oss av Kamala Harris (Gyldendal forlag/Gyldendal)

Selvbiografien kom i 2021, tre år før Kamala Harris ble demokratenes presidentkandidat mot lystløgneren Donald Trump. Likevel er det neppe tilfeldig at den daværende visepresidenten ville ha med ordet sannhet i boktittelen. Harris forteller om oppvekst og utdanning, og om å fortsette foreldrenes kamp for rettferdighet – først som jurist, siden politiker.

