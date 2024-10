– Vi må ha kulturbygg der folk bor nå, og i fremtiden

– Det er skuffende at regjeringen nedprioriterer en viktig scene på Oslo øst, som særlig retter seg mot barn og unge.

Det sier nestleder i Venstres bystyregruppe og medlem av kultur- og utdanningsutvalget, Anna Dåsnes til Dagsavisen. Reaksjonen kommer etter at det i går ble klart at Kloden teater kastes ut av statsbudsjettet.

Teateret, som holder til i midlertidige lokaler på Økern i Oslo, setter opp forestillinger og engasjerer barn og unge på østkanten. De har ferdigprosjekterte planer om et nytt og permanent teaterbygg, der utbygger har bevilget to tredeler av kostnaden.

Byrådet har foreslått at Kloden både skal få økt kulturtilskudd og 15 millioner til nytt kulturbygg i 2025.

Bevillingen avhenger imidlertid av at staten bevilger et tilsvarende, eller større, beløp. Når det ikke er satt av noen penger til Klodens teaterbygg over statsbudsjettet 2025, kan de dermed også miste de 15 millionene byrådet vil gå inn med.

– Uten å ha med staten på laget, risikerer vi at kulturtilbudet på Kloden likevel svekkes. Kommunen er klar til å stille opp. Nå får regjeringen stille opp for ungene i Oslo øst, sier hun.

Ådne Sekkelsten er teatersjef for Kloden teater, og mener regjeringen ikke har forstått hvordan statsbudsjettet rammer dem. (Kloden teater)

Rammer østkantbarn

Kloden teater programmeres mot barn og unge, og hvert år når de rundt 9000 publikummere, og utviklingen av Groruddalen og Økern vil de kommende årene føre til en bydel med rundt 100.000 flere mennesker i teaterets umiddelbare nærhet.

Teatersjef Ådne Sekkelsten har påpekt at de har et nært forhold til Kuben videregående skole.

– Vi er her for barn og ungdom. Det er et helt annet publikum på Kloden enn du ser andre steder, både i forhold til mangfold og representasjon. Vi ligger ved siden av skolen med over 2000 elever, og samarbeider med masse med ungdommen, sa han til Dagsavisen i går, tydelig opprørt.

Statssekretær for statsråd Lubna Jaffery, Even Alexander Hagen (Ap), møtte kritikken med at han forstår teaterledelsen er skuffa.

– Men midlene de har fått tidligere er kommet inn etter forhandlinger i Stortinget. Selv om de har fått til satsinger, er dessverre terskelen høy når det kommer til fast bevilling til drift. Kloden gjør kjempeflott jobb, det er ikke det, sa han.

Slik ser de for seg at fasaden til Kloden teater skal se ut i 2025. (Transborder Studio )

Ekstra sårbart

Bakgrunnen for at kommunens bevilling avhenger av at staten matcher, henger sammen med at bygging av kulturhus er et samarbeid mellom stat og kommune.

– Vi som kommune støtter Kloden med driftstilskudd. Så er det spleiselag mellom oss på bygg, der det over statsbudsjettet er satt av en pott til kulturbygg over hele landet. Her har de støttet flere bygg i Oslo, og det er kjempebra. Men Kloden skiller seg ut, sier Anna Dåsnes.

Hovinbyen, den delen av Økern som bygges ut der Kloden ligger, skal koble indre by sammen med Groruddalen. Det er forventet at rundt 100.000 mennesker skal flytte til området de neste årene.

– Når vi bygger ut områder, er det viktig at vi ikke bare bygger boliger – men også kulturhus, mener Dåsnes.

– Kloden ligger rett ved Kuben videregående skole og leverer oppsettinger av høy kvalitet, men det er også kjempeviktig for byutviklingen av Groruddalen. Det er overraskende at Ap spesielt ikke vektlegger oppvekstvilkår for barn og unge i Oslo øst mer.

Kloden teater setter opp stykker rettet mot barn og unge. Her med Peter Moseng og Patrik Asplund Stenseth i «Nordpolen Magiske Trikketransport» i 2022. (Lucas Leonardo Ibanez-Faehn)

Vanlige folk bor utenfor bykjernen

Hun mener det fort kan se ut som Oslo kommune får store tildelinger, men at de i stor grad brukes på bygg i Oslo sentrum for voksne med høy utdanning.

– De har nasjonale funksjoner som er gode og viktige. Men vi må ha kulturbygg der folk bor nå, og i fremtiden, også. Vi har en regjering som sier de vil støtte vanlige folk. I Oslo bor vanlige folk i bydelene.

– Nå ser vi at teateret selv også er bekymret. Vi hadde håpet byrådets forslag om 15 millioner, men så støtter staten verken spleis eller drift. Det kan svekke teateret, og det synes jeg er veldig, veldig skuffende av regjeringen, sier hun.

Kultur- og likestillingsdepartementet har lest artikkelen og utsagnene til Dåsnes, men viser i e-post til svarene de ga i går.

– Jeg har forståelse for at de er skuffa. Men midlene de har fått tidligere er kommet inn etter forhandlinger i Stortinget. Selv om de har fått til satsinger, er dessverre terskelen høy når det kommer til fast bevilling til drift. Kloden gjør kjempeflott jobb, det er ikke det, sa Even Alexander Hagen (Ap), statssekretær for statsråd Lubna Jaffery.

– Vi har per nå ingen ytterligere kommentarer til dette, svarer kommunikasjonsrådgiver John Olav Kroken.

