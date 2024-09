Hun er Årets Stjerneskudd – vinner 500.000

– Årets vinner har allerede funnet mange åpne dører, og siden det faktisk er opp til oss, er juryen sikre på at vinneren har det som skal til for å sette både Norge og Brøttum på kartet, sier Malin Kulseth, juryleder for Årets Stjerneskudd.

Sent lørdag kveld under bransjefestivalen Bylarm i Oslo, ble det klart at 29-åringen fra Brøttum i Ringsaker stikker av med en av Norges gjeveste musikkpriser, i hvert fall når det gjelder økonomisk uttelling. I samarbeid med Norsk Tipping deles prisen ut hvert år under Bylarm. Vinneren fikk vite det like før opptredenen til fjorårets vinner, Swank Mami.

Dermed føyer Randi Oline seg inn blant tidligere vinnere og kjente navn som Girl in Red, Isah, Metteson og Jonas Benyoub.

Randi Oline er vinner av Årets Stjerneskudd under Bylarm. (Mode Steinkjer)

– Nervepirrende juryarbeid

Bare noen timer tidligere hadde Randi Oline Mæhlum selv stått på scenen under sin andre av to konserter hun holdt på Bylarm. Dagsavisen vet at den endelige beslutningen ikke ble avklart før etter denne konserten.

– Juryarbeidet har vært litt ekstra nervepirrende i år, for flertallet av årets Bylarm-artister er veldig ferske. Også de tolv nominerte. Blant dem er det mange stjerner som har imponert på hver sine måter. Da juryen møttes tidligere i dag var det mye frem og tilbake mellom fire av de nominerte, men etter mye diskusjon og tre runder med hemmelig avstemning var vinneren klar, heter det i pressemeldingen fra Årets stjerneskudd-jury.

Randi Oline var også helt uavhengig av Stjerneskudd-nominasjonen, en av de tolv artistene Dagsavisen anbefalte som blant de antatt beste i forkant av Bylarm. Etter hennes første konsert på den lille klubben Himmelen torsdag, skrev Dagsavisen følgende i festivalrapporten: «Randi Oline er kanskje den eneste som har opptrådt på VG-lista på Rådhusplassen før hun kommer til Bylarm, og gjør sin hit-versjon av Cezinandos «Kristoffer Robin» mot slutten av sin korte halvtime. Men hennes egne sanger bekrefter at hun har mye annet å fortelle, at hun har en sterkt melodisk teft og et inntrengende uttrykk som kan ta henne langt videre».

Cezinandos «Kristoffer Robin»

På den andre konserten på den større klubben Ingensteds spilte hun både utgitte og ennå ikke utgitte sanger i en visetradisjon som hun utvider både gjennom de personlige og betraktende tekstene, og musikalsk med blant annet elgitar og saksofon. Også her kom coverlåten av Cezinandos «Kristoffer Robin», som hun først la ut i en TikTok-video tatt opp hjemme i sin egen stue for et år siden. Den har siden gått viralt, og fullversjonen av sangen som ble innspilt og offentliggjort i etterkant, har også bidratt til at Randi Oline er en av de de mest strømmede nye artistene.

Nesten like mye spilt er hennes egen versjon av «Er dette til å overleve», en sang om et kjærlighetsbrudd som gruppa Beathovens gjorde sin versjon av. Og sangen «Din i kveld» finnes også i en alternativ versjon, sammen med Broiler.

Randi Olines sanger i hennes egne tapninger er imidlertid langt fra festmusikken. Hun er allerede godt etablert innenfor visemiljøet, og særlig har tekstene hennes fått mye oppmerksomhet og skryt. Norsk Viseforum kvitterte med å gi henne artiststipend i 2023.

Nå får hun 500.000 til videreutvikling av karrieren.

Norsk Tipping og Bylarm

– Prisen Årets Stjerneskudd 2024 skal være et skikkelig løft for en ung og lovende artist. Norsk Tipping er igjen stolte over å kunne gi Randi Oline sjansen til å satse ytterlige i en karriere som ser ut til å gå fort fremover. Vi håper et solid økonomisk bidrag og anerkjennelsen fra bransjen, vil virke motiverende og løfte Randi Oline i det videre arbeidet fremover, sier Pål Enger i Norsk Tipping.

Bylarm er en tredagers festival hvor helt ferske artister eller artister i etableringsfasen, får mulighet til å møte publikum og både norsk og internasjonal bransje. De andre nominerte til Stjerneskudd-prisen var Alvah, Anna Lille, Bargee, Kissimjau, Krokodiles, Rosa Faenskap, Sa­_g, The Impossible Green, Tolou, ULD og Vettche. Juryen, som ser alle de nominerte artistenes konserter under Bylarm, har bestått av Malin Kulseth (juryleder), Claes Olsen, Guro Furunes Pettersen, Mathias Vasbotn Remmereit, Mira Berggrav Refsum og Janne Monsen Tveit.