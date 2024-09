Adele tok farvel til München etter utsolgte konserter

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I løpet av fire uker opptrådte den 36 år gamle sangeren på en spesialbygd utendørsarena i byen.

– Takk, München. Dette er helt magisk, jeg har gåsehud, sa Adele.

Konsertarenaen, som hadde en nær hundre meter lang catwalk, hadde plass til opptil 74.000 mennesker. Den inneholdt også en enorm skjerm, angivelig verdens største på over 4000 kvadratmeter, som viste sangeren og videoer av låtene.

Siste kvelden røpet Adele for publikum at hun ville fly hjem etter konserten for å følge barnet sitt til skolen på mandag.

Etter konsertene i München skal Adele opptre i Las Vegas i slutten av oktober før hun tar en lang pause.

Adele, som vegrer seg for å legge ut på turné, opptrådte sist på det europeiske fastlandet i 2016.

