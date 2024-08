Kulturbyråden: – Om vi slutter å tenke kritisk, og til slutt bare ser på TikTok, kan ting gå veldig galt

– Jeg liker å stille meg selv spørsmålet: Hvordan stiller kommunen seg til kunstnerne i dag? Ville vi vært sånn på tilbudssida i dag, som de var med Vigeland den gangen?

Det sier kulturbyråd for Oslo, Anita Leirvik North til Dagsavisen når vi møter henne på Vigelandsmuseet.

– Oslo skal være en ja-kommune, også på kunst og kultur, da må vi også være gode på å tilrettelegge for at de store geniene kan blomstre, sier North.

Det har vært et heftig første år i kulturbyrådsstolen for Anita Leirvik North. På sin tredje dag i jobben ble North møtt med demonstrasjoner fra kunstnere. Deretter kom sjokktallene til Oslo Nye Teater. Og så begynte kunstnere å rope fra flere hold om manglende produksjonslokaler.

Nå har kulturbyråden hatt noen uker ferie sammen med familien i Madrid, hvor hun tidligere også har bodd.

Bodde i Madrid

– Da jeg bodde der, var favorittplassen Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Jeg var fattig student, og dro dit hver lørdag fordi det var gratis inngang. Det måtte jeg vise til mannen min og barna.

Kulturbyråden legger til at etter at hun har fått inngående innblikk i de norske galleriene og museene, så ble hun faktisk skuffa over å komme tilbake til Reina Sofía.

– Hvorfor det?

– Det var masse flott kunst, men det var den samme kunsten som da jeg bodde der for 20 år siden. Jeg tenkte at fy søren så heldige vi er som har Munchmuseet, Nasjonalmuseet, og andre gallerier som er så flinke på å formidle, og tilgjengeliggjøre kunsten for barn og unge og alle. Vi er innmari flinke til å gjøre kunsten spennende og interessant for folk, uansett hvilket utgangspunkt man har.

Kulturbyråden sier at hun er opptatt av å demokratisere kulturen. (Kari Kristensen)

Hun synes vi skal være stolte av det vi får til i Oslo, og trekker frem Jordsvingninger-utstillingen på Munchmuseet som har forsterket inntrykket med effekter på vegger og annet interiør.

– Kunsten på Reina Sofía er fantastisk. De har Guernica og andre verk fra Picasso, men de er ikke gode nok på å formidle. De tar kanskje kurator-rollen for gitt.

Reina Sofía henger likevel høyt som beste kulturopplevelse for North.

– Fordelen med store byer som Madrid er ikke bare kunstmuseenes egne unike samling, men også de reisende samlingene. Jeg var på Tate Modern i London på Rothko-utstilling for flere år tilbake. Da virket det helt utenkelig at slike utstillinger kunne komme til Oslo. Men nå har vi jo også Rothko her på Nasjonalgalleriet.

Les også: – Vi er vel en av de få frie scenene i Europa

Vil ha Taylor Swift til Oslo

Nå mener byråden at Oslo begynner å bli en av byene hvor de store utstillingene og musikerne kommer innom.

– Nå bevilget vi nettopp ekstra midler til Bjerke travbane, slik at de kan oppgradere og legge til rette for de store konsertene.

Hun irriterer seg over at Taylor Swift drar til Stockholm og København, men ikke kommer til Oslo fordi byen mangler en konsertarena som kan samle 40.000 personer.

– Jeg håper vi kan få Taylor Swift eller andre av hennes kaliber til Oslo, sier North, som føyer til at hun også er veldig glad i jazz, og at hun tidligere har spilt klarinett og saksofon i korps.

---

FEM KULTURFAVORITTER

Beste bok: Travesuras de la niña mala (Rampejenta) av Mario Vargas Llosa og Ut og stjæle hester av Per Petterson

Beste film: Todo Sobre mi madre, (alt om min mor) av Pedro Almodóvar

Beste musikk: Det meste innen jazz, har mange gode konsertminner med Bugge Wesseltoft

Beste mat: Alt av asiatisk

Beste sted: Nordmarka

---

Møtt med demonstrasjoner

Men til politikken, og et krevende år.

– Hvordan har det første året i kulturbyråd-stolen vært?

– Allerede på dag tre så hadde de unge kunstnerne en demonstrasjon mot meg på Rådhuset. Jeg følte ikke at jeg hadde all verdens til ansvar for deres situasjon etter bare tre dager i stolen, sier byråden, og ler.

Hun fortsetter:

– Det har vært mange inntrykk. Vi har så mange aktører som gjør Oslo til en rik kulturby. Så det har vært et år der jeg har fått møte mange aktører, og fått sett bredden i kulturlivet i Oslo. Det har vært utrolig gøy. Og det gjelder alle kunstformer. Om det er musikk, teater, dans eller billedkunst. Det er heftige og lange dager, men hadde det ikke vært gøy, hadde det vært vanskeligere å motivere seg.

Anita Leirvik North (H) opplevde å få demonstranter på rådhusdøra etter bare tre dager som kulturbyråd i Oslo. (Kari Kristensen)

Striden om Oslo Nye Teater

– Høyre har aldri vært noe høytstående parti hos de frie kunstnerne. Like fullt er Høyre historisk sett vært sett på som et parti som alltid passer på de store kulturinstitusjonene. Nå står striden om Oslo Nye Teater. Pengene finnes jo så lenge det finnes politisk vilje. Har du lyst til å bli den kulturbyråden som la ned Oslo Nye Teater på din vakt?

– «Så lenge det finnes politisk vilje» er en sannhet med modifikasjoner. Budsjettene våre er strammere, og de blir strammere framover. Det er en kjensgjerning. Mens en del av de lovpålagte tjenestene som vi er nødt til å utføre, blir stadig større.

North mener det ikke handler om å mangle vilje, men at man da må prioritere på bekostning av de mindre aktørene.

– Det er den diskusjonen vi har hatt med Oslo Nye Teater nå i vår. De er nødt til å forholde seg til en økonomisk virkelighet.

Kulturbyråden peker på at Oslo Nye Teater har fått 90 millioner hvert eneste år, og at de nå har fått 30 millioner ekstra.

Oslo Nye Teater, demonstrasjon 31. mai 2024 Bildet er fra da 1.000 mennesker stilte opp og slo ring rundt Oslo Nye Teater i mai. (Kari Kristensen)

Les også: Slår ring om Oslo Nye Teater: – Vi trenger ikke færre scener, vi trenger flere

– Det er en situasjon som ikke er bærekraftig, verken for kulturlivet eller teatret eller for noen. Teatret er nødt til å korrigere kursen, og vi har hjulpet teatret med å se på forskjellige muligheter, og utfordre dem litt på hvordan de tenker videre. Jeg mener de gjør en kjempejobb. Men å bruke en så stor del av det totale tilskuddet til kultur på dem, blir vanskelig. Vi har masse flotte kulturaktører, og om Oslo Nye Teater stadig trenger flere midler, så vil det gå utover andre.

– Da går du egentlig litt imot det Høyre tradisjonelt har gjort? Er det ikke i Høyres tradisjon å pøse på til de store institusjonene?

– Høyre, både historisk sett og i dag, er opptatt av kulturarven vår. Det er en del av det vi er, og et viktig demokrati-element. Jeg er opptatt av å demokratisere kulturen. Om én aktør får alt, så mister man det elementet i politikken.

– Finnes det fortsatt løsninger som gjør at Oslo Nye Teater slipper å legge ned scener, tror du?

– Teatret er et AS, og nå er det styret sin jobb å finne ut av dette videre, i samarbeid med oss. Vi har hatt hyppige samtaler, og det kommer vi også til å ha videre.

Les også: Oslo Nye Teaters Runar Hodne: – Uaktuelt å kvitte seg med noen av scenene

– Vi er ikke ferdige

– Det kunstnerne i Myntgata og andre kollektiver sier, akkurat som de som leier på Hausmania, er at selv om det satses på kulturhus, museer og scener, så forsvinner produksjonslokalene. Altså der kulturen skal skapes. Og når de ikke har produksjonslokaler, forsvinner også til slutt det ferdige produktet. Hva er dine tanker der?

– Jeg er veldig glad for det vi får til ved gamle Romsås sykehjem. Der får vi 85 nye atelier. I tillegg får vi huset en del kunstnere på den gamle Veterinærhøyskolen. Jeg føler at vi er på vei mot noe, men vi er ikke ferdige. Jeg ser jo at det er behov som vi må fortsette å dekke.

North mener at byrådet er i god dialog med kunstnerne. Byrådet tilbydde kunstnerorganisasjonene ett år i Myntgata. Det ønsket de ikke.

– Jeg forstår også at det er kort tid. Kommunen ønsker helst å tilby langsiktige løsninger, men så tror jeg også det er det dumt å ikke benytte seg av midlertidige muligheter, selv om man jobber for permanente løsninger.

Les også: Kunstnerkollektivet i Myntgata 2 kastet ut av atelierene sine

Kulturhuset Hausmania frykter for framtida. Husleia til nå har vært på 5000 kroner. Hausmania leier ut til Grusomhetens Teater, danseensemble, musikere og billedkunstnere som er avhengige av store, billige lokaler. De er blitt tilsendt en estimert årsleie på 2.8 millioner.

– Vi hadde møte med Hausmania rett før sommerferien. Vi var tydelige på at vi er nødt til å gjøre noe med disse avtalene. Nå får de ett år til med samme vilkår som før. Men det er mest at vi trenger å få det i ordnede former. Summene må vi se på, men jeg tror ikke Hausmania skal være så veldig bekymret for framtida si.

Dansens Haus leier lokale hos Hausmania, som har fått estimert en husleie på mellom 1.8 millioner og 2.8 millioner kroner fra Oslo kommune kulturetaten. (Kari Kristensen)

– Hausmania nevnte at de mistet alt av oppsparte midler under pandemi- og strømpriskrisa, og om leia økes, frykter de å måtte gå over til mer kommersiell kultur?

– Hausmania er et såpass unikt tilbud som vi ønsker å bevare. Men vi må ha tingene på stell. VI ønsker å rydde opp i noen formaliteter. Det har aldri vært snakk om å endre eller legge ned Hausmania. Er de åpne, og tror at vi vil dem vel, så tror jeg vi skal få til dette på en god måte.

– Kan du skjønne hvilket sjokk det er å plutselig få et brev i posten med 2.8 millioner i økt estimert husleie?

– Ja. Og det er mulig det har vært litt dårlig kommunikasjon her. Men jeg tror vi skal få til en god løsning.

– Private bidrar til mangfold

Kulturbyråden er også fornøyd med at det gamle Deichman bibliotek-lokalet på Hammersborg er solgt til Møller, og nå blir til fotohuset Deich.

– Der kommer det til å skje masse gøy. De er i gang med mye. Det er utrolig gøy for oss å kunne selge et så flott bygg til noen som ser en mulighet, og til å videreføre kulturen. Og det er også i tråd med dette byrådets visjoner. Vi ønsker å få inn private aktører som også kan bidra. Det gir et større mangfold i kulturen.

– Det er en privatisering av kulturen, som kanskje ikke er like populært i alle kretser?

– Vi trenger begge deler. Jeg sier ikke at vi skal outsource alt til det private. Det er noe som ikke har en kommersiell verdi, og det skal vi ta vare på. Men det er ikke farlig å slippe til private. Det blir totalt sett bare mer kultur. Og aktører som er avhengig av offentlig støtte, skal ikke være redde for de private – de bidrar bare til mer mangfold.

Anita Leirvik North ser på muligheter for å gi vekk gamle Munch til lokalmiljøet på Tøyen. (Kari Kristensen)

– Et nytt Nationaltheatret skal på plass. Det er en prestisjebrikke i norsk kulturliv, og en nasjonal sak, men det ligger i Oslo, så det angår Oslo. Er du i samtale med stortingspolitikerne?

– Jeg ble invitert av Nationaltheatret selv, og fikk innblikk i planene deres på Tullinløkka, som høres spennende ut. Men det virker som at det er langt fram. Jeg er opptatt av at Nationaltheatret, både bygningen og innholdet, blir bra. Det er et nasjonalt ansvar, men de holder til i Oslo, og jeg vil gjerne være med å bidra til at de får det til.

– Det står tomme lokaler rundt om, som for eksempel Gamle Munch på Tøyen?

– De som er der i dag har vært en del av et pilotprosjekt, og har kontrakter ut 2025. Innen det må vi finne ut av hva vi ønsker med gamle Munch. Tøyen er også et sted som har noen utfordringer, og jeg ønsker å løfte Tøyen. En av ideene vi har tenkt på, er å gi Gamle Munch til lokalmiljøet. Og at det kan bli til et kulturhus eller aktivitetshus, spesifikt for lokalmiljøet.

– Hva mener du med å gi?

– Vi ønsker, sammen med bydelen og lokalmiljøet, å se på om Gamle Munch kan bli et møtested for lokalmiljøet, der aktiviteter som kunst, kultur og idrett kan møtes.

Parallelle virkeligheter

North er også opptatt av kulturens rolle i en tid med økonomisk nedgang, krig og mer.

– Vi lever i en tid hvor man stiller seg spørsmål om hva som er sant og ikke. Vi har fått Donald Trump i offentligheten, og vi har fått parallelle virkeligheter.

Hun mener at muligheten til kritisk tenkning er under press.

– Og der mener jeg kulturen har en veldig viktig rolle. Jeg tenker at skal man i en sånn situasjon prioritere noe, så er det viktig at det er barn og unge som får tilgang, og at det er viktig at de yngste får mulighet til å møte kulturlivet i et tidlig stadium av livet. Om vi slutter å tenke kritisk, og til slutt bare ser på TikTok, kan ting gå veldig galt.

Hun er også bekymret for økningen i barne- og ungdomskriminalitet.

– Vi er nødt til å snu den trenden. Det er viktig at vi sørger for å gi ungene våre et alternativ til de tingene de ikke ønsker. Jeg jobber også med idrett, som er en utrolig viktig faktor. Om det er idrettslaget, korpset eller fritidsklubben, er ikke så viktig. Det viktigste er å gi barna våre et trygt sted å være, slik at de kjenner på tilhørighet, og at de føler at de har noe som de ønsker å gjøre. Jeg tror kulturen spiller en viktig rolle her.

– Men Oslo blir bygd igjen av entreprenører. Hvor skal folk gjøre av seg til fri kultur?

– Arealknapphet er et faktum i Oslo. Samtidig tror jeg vi har mye å gå på når det kommer til å utnytte ressursene vi har litt smartere. Vi må sørge for at alle flater blir brukt. Om skolen brukes på dagtid, så kan det kanskje være et teater i gymsalen på kveldstid. Vi bruker så mye penger på kommunale bygg, så vi må finne ut hvordan vi kan jobbe smartere med å dele på tida, og sørge for at alle kommer til.

Les også: Øya-drømmen til Sophia Ekholt gikk i oppfyllelse – vi ble med på SAKSA-konsert

Les også: Pulp: En triumf på Øyafestivalen

Vil øke barnas leselyst

Denne uka kom bibliotekplanen på høring. Det blågrønne byrådet valgte å trekke de rødgrønnes bibliotekplan, og fremme sin egen, justerte plan.

– Vi mener at den hadde lite fokus på det vi var opptatt av; kunnskap, leselyst og litteratur. I essens hva biblioteket skal være. Vi ønsker at biblioteket skal være en plass der man søker kunnskap og informasjon, og finner leselyst. Vi sliter med lesing blant unge i en digital verden. Og da er vi tilbake til demokratiaspektet. Det å holde seg informert, og klare å være kritisk til kilder, blir bare viktigere og viktigere.

Hun viser til Deichman i Bjørvika og filialene rundt omkring i byen som er godt brukt.

Anita Leirvik North (H) setter stor pris på Vigelandsmuseet. (Kari Kristensen)

– Jeg ønsker at vi får en tydeligere fokus på skolebibliotekene. Jeg husker skolebiblioteket godt fra da jeg var liten. Jeg brukte det ofte. Jeg husker fortsatt bibliotekaren som jobbet der, som pleide å anbefale bøker til meg. Hun traff alltid. Den bibliotekaren håper jeg at alle barn møter når de drar på skolebiblioteket. Akkurat nå er det store forskjeller mellom skolebibliotekene. Nå skal vi finne ut hvor vi skal sette inn tiltak. Leseevne og leselyst skal være hovedfokus.

– Det må komme nedenfra

Forrige uke deltok byråden på Øyafestivalen i Tøyenparken, som fylte 25 år.

– Jeg liker at Øyafestivalen tar ansvar for klima og miljø.

– Øya tar også opp en friplass, i likhet med flere andre festivaler i Oslo, og det er ikke alle som har råd til å komme inn?

– Det er jo et dilemma når man bor i en by. Vi ønsker kultur og vi ønsker Øya. Så betyr det også at de som tar i bruk Tøyenparken ellers ikke vil få tilgang til denne parken i flere dager. Jeg mener at Øya, Miniøya og Tons of Rock tilfører mye til byen vår. Men det er ikke uproblematisk, og jeg har også stor forståelse for at det er frustrerende for de naboene som mister tilgangen til sin egen park.

– Er det plass til flere festivaler i samme størrelse nå? Setter du ned foten om det blir for mange?

– Den tilnærmingen jeg har til kultur, er at kulturen skal komme fra kulturlivet selv. Jeg skal ikke sette i gang noe anbud i noen park. Det må komme nedenfra. Så har vi noe som fungerer i en periode, men blir borte. For eksempel Norwegian Wood i Frognerparken. Det ble borte, og så kommer det igjen noe nytt. Det er litt av dynamikken i kulturfeltet. Kanskje blir Øya ukult en dag også. Det vet vi aldri.

North sier at hun ikke ønsker å legge seg borti hva som er god og dårlig kultur.

– Det må komme fra kulturen selv. Det gir de beste resultatene. Kommunen skal være en god og konstruktiv samarbeidspartner. Vi har arrangementskontoret, som jeg mener er et godt initiativ. Det er mange kontorer du skal innom for å få til en festival.

Byråden mener Oslo kommune skal være en ja-kommune for kulturlivet.

– Mitt ønske er at det skal oppfattes som at det er enkelt å jobbe med kommunen, avslutter Anita Leirvik North.

Les også: – Den norske restaurantbransjen minner mer om det amerikanske arbeidslivet