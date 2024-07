Dette mener Slottsfjell-publikummet om sosialdemokratiet

Årets Slottsfjell-festival er ved veis ende. Underveis i festival har Dagsavisen tatt en prat med publikummet om de store temaene her i livet.

Slottsfjell-publikummerne Torun Kringeland og Grace Vikhammer synes det er stas å bli tatt bilde av mens de tar selfie.

Hva er det beste så langt?

Grace Vikhammer: – HOV1!!!!!! Ja, og Cezinando

Torun Kringeland: – Emma Steinbakken.

Grace: – Og Matoma var bra i går.

Har dere VIP-pass?

– Nei.

Hva tenker dere om at de har egne VIP-pass her?

Grace: Det er på en måte bra, fordi man har en 18-års- og en 20-årsgrense. Men det hadde vært fint om de gjorde om alt til 18-årsgrense.

Hva synes dere om prisen på festivalen?

Grace: – Jeg synes drikken var dyr.

Torun: – Det blir nok litt sånn at folk drikker litt før de drar hit.

Grace: – Festivalprisen er grei. Jeg er Obos-medlem, så jeg fikk den billigere.

Hva tenker dere når jeg sier ordet sosialdemokrati?

Grace: – Jeg tenker demokrati, bare at det er for alle.

Torun: – Jeg tenker et inkluderende samfunn.

Hvordan synes dere det går med sosialdemokratiet?

Grace: – Litt feil vei.

Torun: – Det er jo stadig større forskjeller.

Hva tenker dere om Forsvaret? Opprusting eller nedrusting?

Torun: – Jeg ser hvorfor de tenker at det er lurt med opprusting. Samtidig er det andre ting som blir prioritert bort. Jeg ser begge sider av saken.

Er dere redd for tredje verdenskrig?

Grace: – Ja, det kommer til å komme en tredje verdenskrig. Eller, nei. Jeg vet ikke.

Torun. – Det er ikke noe jeg går rundt og frykter daglig. Men nå som det er flere kriger i verden, og det er viktige valg som skal tas, og lederne er som de er, så kan man bli litt bekymra. Men det er ingen stor bekymring i hverdagen.

Hvor viktig er festivallivet i slike alvorlige tider?

Grace: – Det er ikke så viktig.

Torun: – Jeg tror det kan være viktig. Vi merka det godt under pandemien, at det ikke var lov med arrangementer. Jeg tror det er viktig å få sosialisert seg, og truffet nye folk.

Grace: – Det er viktig å være sosial. Men det kan man være utenom festival også. Jeg tror det var verre at idrettsarrangementer og andre sosiale arrangementer ble stengt under pandemien.

Tvillingparet Camilla og Marta Gjernes nyter starten av Emma Steinbakken fra Premium-loungen på Slottsfjell. Men de skal inn på konsertområdet og se resten av konserten. (Kari Kristensen)

Hva skal dere se i dag?

– Kaizers, sier tvillingparet Camilla og Marta Gjernes i kor.

Hva er den viktigste Kaizers-låta?

Marta: – Bastard, men den vet jeg de ikke kommer til å spille.

Hvorfor har dere valgt premium-sonen?

Camilla: – Det var faktisk et innfall i går. Festival-bord? Vi er ikke så fans. Og da kan vi heller prøve premium. Da har vi alle fall et litt eksklusivt område.

Marta: – Det er første gang vi prøver det, så vi ville bare teste det ut.

Hva er forskjellen på dette området og det vanlige området?

Camilla: – Det vet jeg ikke, det så ganske likt ut. Men det er jo køene som er mindre. Først og fremst. Og så er det koselig å sitte sånn her.

Har dere kjøpt cowboyhatt, da?

Camilla: – Nei, vi motsto fristelsen på vei hit, blant de utallige selgerne.

Hva tenker dere om at mange ikke har råd til å dra på denne typen festivaler?

Marta: – Man kunne kanskje velge én konsert istedet for en hel festival. Det kommer jo litt an på line-up’en. Nå får man veldig mye for pengene i dag. Det er Kaizers, Emma Steinbakken, Cezinando, og Astrid S. Det er selvfølgelig blitt for de spesielt interesserte.

Camilla: –Men er festivalene egentlig blitt dyrere enn før? Det var dyrt på Øya i 2004 også. Vi har nok vært for godt vant med lave renter. Man må omprioritere litt.

Hva tenker dere når jeg sier ordet sosialdemokrati?

Camilla: – Likhet for alle.

Marta: – Det er mye skjevhet i samfunnet i dag. Sosialdemokratiet er ikke det det en gang var. Jeg er veldig skeptisk, for jeg synes det er økende forskjeller, og Arbeiderpartiet trekker mer mot Høyre. Vi nærmer oss et større gap. Og det er ikke alle som kan omprioritere for å dra på festival. Lønningene til de lavtlønte øker i takt med de høyere lønte.

Så der er dere helt forskjellige som tvillinger?

Marta: – Kanskje fordi vi jobber i helt forskjellige sektorer. Jeg jobber innen helse- og omsorg, som sosionom.

Camilla: – Og jeg jobber i byggebransjen, som prosjektleder i Sandefjord kommune. Jeg har jobbet som byggingeniør. Vi har det ikke fælt.

Den populære tiktokeren Marti Evju var å finne på premium-sonen til Slottsfjell. (Kari Kristensen)

Hvorfor er du på VIP-området?

– Fordi Slottsfjell ga meg billett hit.

Hva er det de har her, som de ikke har på det andre området, som er viktig for deg?

– Det er jo teltene da, med forskjellige sponsorer. Her kan man sitte med Sony Music, noen kommer med en yacht med kald øl, det er mye renere, de har egne doer, og det er ikke så mange folk som kommer og plager deg hele tiden. Her kan du ta det litt mer ro, slappe av og nyte konserten.

Om ikke Slottsfjell hadde spandert, hadde du vært på premium da?

– Da vet jeg ikke om jeg hadde dratt.

Hva er det beste på festivalen så langt?

– Det er at så mange av vennene mine spiller. Som Tigergutt, Golfklubb, Ari og Rakkere.

Hva tenker du om at mange ikke har råd til å dra på denne typen festivaler?

– Det synes jeg er veldig trist. Det kunne vært billigere. Alle burde få oppleve festival.

Hva tenker du når jeg sier ordet sosialdemokrati?

– Det vet jeg ikke hva betyr.

Det er det mange forbinder Arbeiderpartiet og Norge med, som for eksempel mer likhet mellom folk?

– Det synes jeg absolutt høres bra ut.

Hvordan synes du det går med sosialdemokratiet om dagen, da?

– Kanskje ikke så bra, siden det er så veldig splittet.

Ina Skjøttem og Vilde Sagafoss nyter litt premium-time på Slottsfjell. (Kari Kristensen)

Hva er grunnen til at dere har valgt premium på festival?

Vilde: - Fordi vi fikk billettene. Men vi hadde valgt det uansett. Vi er blitt for gamle. Og her møter vi alle venne våre.

Hva tenker dere om at veldig mange mennesker ikke har råd til slike type festivaler?

Ina: – Det er trist og synd.

Jill Alene Knutsen og Marie Jørgensen har booket hotellrom og er "vanlige" gjester på Slottsfjell. (Kari Kristensen)

Har dere vanlige festivalpass eller premium?

Begge: – Vanlige pass.

Hva har vært det beste så langt?

Marie: – Matoma og Doja Cat, det var veldig bra igår.

Hva gleder dere dere mest til i dag?

Begge: – Cezinando, Hov1 og Kaizers.

Hva tenker dere om at veldig mange i Norge ikke har råd til å dra på en slik type festival?

Begge: – Det er veldig synd. Og det er veldig dyrt.

Dere kjente det på lommeboka?

Marie: – Ja, og vi har jo hotellovernatting også. Det er dyrt inne på området. Jeg fikk helt sjokk i går da jeg så hvor mye penger jeg hadde brukt.

Hva tenker dere når jeg sier ordet sosialdemokrati?

Jill: – Arbeiderpartiet.

Hvordan synes dere det går med sosialdemokratiet om dagen?

Jill: – Det går litt dårlig med tanke på priser, og at veldig mange ikke har det så bra. Det er litt vanskelig, fordi det er en veldig spesiell verdenssituasjon, så det er utfordrende, selvfølgelig.

Er dere redde for krig?

– Nei, egentlig ikke. Jeg jobber med forsvarsmateriell, og var på sikkerhetskonferanse forleden. Da ble jeg litt betrygget.

Hvor viktig er det med festivaler og kulturliv i en så alvorlig tid?

Jill: – Det er egentlig veldig viktig, fordi da kan man glemme alt.

Netta Bar-Nathan og Ina Marie Bentzen er akkurat ferdig i Forsvaret, og nyter en etterlengtet festival. (Kari Kristensen)

Har dere vanlige pass, eller premium?

− Vanlige.

Hva gleder dere dere til å se?

Begge: – Golfklubb. Det blir bra med Arif og Stig, men det er mange som også er bra. Som Tigergutt, Emma Steinbakken, Ari Bajgora. Ari er så bra fordi han er old school.

Hva tenker dere om at mange ikke har råd til å dra på slike festivaler?

Ina Marie: − Jeg synes det er trist. Det koseligste med festival, er å møte masse folk, høre på god musikk og spise god mat. Og det har jo blitt ganske dyrt.

Hva tenker dere når dere hører ordet sosialdemokrati?

Netta: − Jeg er veldig for demokrati. Det er et veldig stort klasseskille akkurat nå. Det er litt kjip at man ikke klarer å jevne ut forskjellene i samfunnet.

Ina Marie: − Det er forskjell på dem som bare kan kjøpe hva de vil, og de som må leve på budsjett her også.

Hvordan synes dere det går med sosialdemokratiet om dagen?

Ina Marie: − Jeg synes ikke det går så veldig bra.

Netta: − Det kunne vært verre. Det kunne vært som USA. Det er jo ikke så ille her ennå. Høye renter hjelper heller ikke på.

Tenker dere noe på sikkerhetssituasjonen da?

Netta: − Man blir bekymret når det er så mange kriger.

Ina Marie: − Vi kom akkurat ut fra Forsvaret, i saniteten. Så om noe skjer nå, blir vi kalt inn. Så den situasjonen vi er i nå, er ikke særlig gøy å tenke på. Jeg håper ikke det skjer, da. Jeg håper på fred.

Hvor viktig er festival og kultur i en slik tid?

Netta: − For min del har det vært viktig etter korona-nedstengingen.

Ina Marie: − Korona satte en stopper for alt. Når man først får møtt folk på festival, så blir man så glad. Jeg blir skikkelig lykkelig av å være her, se masse kjente, og se at folk er glade rundt meg. Det gjør så mye.

Malina Fagerland, Ulrikke Nilsen og Anders Roligeten er klare for Kaizers. (Kari Kristensen)

Har dere VIP-pass eller vanlig pass?

Alle: – Vanlig

Hva gleder dere dere mest til å se?

Alle: – Kaizers Orchestra!

Hva tenker dere at mange ikke har råd til å dra på denne typen festival?

Malina: – Man må skape noe som skal være tilgjengelig, men samtidig skal det også gå rundt. Så det må jo være en balanse der, om hva som er en forsvarlig sum.

Anders: – Spørsmålet er jo hva man prioritererer å bruke sommeren på. Jeg reiser ikke noe i år, og det er tredje festivalen min. Jeg tenker å se konserter. Men det er trist om noen ikke har råd til å verken reise eller dra på festival, det er det. Det er veldig bra det finnes billigere pass her.

Hva tenker dere når dere hører ordet sosialdemokrati?

Anders: – Da tenker jeg Norge. Et velfungerende samfunn.

Hvordan synes dere at det går med sosialdemokratiet om dagen?

Malin: – Jeg tenker at det kan være litt ute av balanse.

Anders: – Strømmen er dyr. Men sammenlikner man Norge med resten av verden, så er dette små problemer vi driver og krangler om. Vi har det jævlig bra.

John Preben Hansen, Bjørn Ivar Dørdal, Simen Trobe og Amanuel Meselu tar vare på vennskapet på festival. (Kari Kristensen)

Har er det beste med festivalen så langt?

John Preben: – Det beste er at det er mulig å skaffe uendelig mye øl. En million øl, om du vil ha det. Og at det er jævlig god stemning.

Amanuel: – Zara Larsson var kjempebra i går. Ellers er det stemningen mellom gutta som jeg føler er best. At man tar vare på hverandre, og sånn.

Hva tenker dere om at mange ikke har råd til denne typen festival?

Simen: – Det er litt trist. Det er sikkert noen som føler seg ekskludert fra gjengen.

John Preben: – Det er mange som ikke har råd. Tenker du i Norge eller utlandet? Da stiller jeg et spørsmål tilbake: Hvorfor har de ikke råd?

Simen: – Vi spurte flere kompiser som ikke hadde råd til å bli med på festival. Men de dro på ferie. Man må prioritere. Men de er studenter, da.

Hva tenker dere når dere hører ordet sosialdemokrati?

John Preben: – Vi er et sosialt demokrati. Men det må alltid være forskjeller i samfunnet. Det vil alltid være noen som ikke har råd, også vil det alltid være noen som har bedre råd enn andre. Hvis alle skal ha det likt, blir det kommunisme, og da ville ikke samfunnet fungert. Jeg mener det er en god utvikling nå.

Så du synes det går bra med sosialdemokratiet om dagen?

John Preben: – Ja. Vi trenger ny regjering, da. Vi må få FrP i regjering. Fordi det er en grunn til at bensinpriser og skatter øker. Formuesskatten ødelegger for sosialdemokratiet.

Even og Anders Lübeck setter pris på å være "på gølvet" på festival. (Kari Kristensen)

Hva gleder dere mest til i dag?

Anders: – Vi gleder oss til det vi opplever her og nå: Sol, god stemning. Og bare kjenne på sol og sommer.

Even: – Jeg gleder meg veldig til å se Kaizers Orchestra. Jeg har lest og hørt meg opp. Det er vel Norges største rockeband? De er et fenomen i norsk musikkhistorie. Det tror jeg blir fett.

Har dere VIP eller vanlige pass?

Even: – Vanlig. Vi er på gølvet. Vi er dødelige.

Hva tenker dere at mange ikke har råd til denne typen festival?

Anders: – Prisen på en slik festival er høy, fordi det er høy verdi å være her. Det er en prioriteringssak. Mange vil nok velge vekk ferieturer til utlandet for å kunne være på festival her hjemme, og oppleve norsk sommer. Jeg personlig dropper tur til utlandet for å kose meg med norsk sommer.

Hva tenker dere når jeg sier ordet sosialdemokrati?

Even: – Norge. Norge er et sosialdemokratisk land. Det er det første jeg tenker på.

Anders: – Jeg tenker at på sånne arrangementer ser man veldig godt at fellesskapet blomstrer. Når man kommer inn døra her, så er man en del av det sosialdemokratiske fellesskapet. Og da koser alle seg, uavhengig av økonomisk og kulturell bakgrunn. Arrangementer som dette viser at sosialdemokratiet lever i beste velgående, og bør fremmes og dyrkes av det norske politiske styret og folk.

Hva med de som står utenfor festivalen og ikke har råd da?

Anders: – I idretten har man støtteordninger og liknende for unge som ikke har de samme mulighetene som andre. Jeg tenker at det er ikke utenkelig at man kan skape det samme for kulturarrangementer som dette. De som er godt integrert, og jobber, kan prioritere som alle andre.

Hva tenker dere om VIP-områder på festival, da?

Anders: – De får bedre do-fasiliteter, og de får et avgrenset område. Om de får noe ut av det, så vær så god. Men som du ser her: Et godt arrangement trenger ikke premium og VIP. De som har behov for det, har nok noe å bevise overfor seg selv. Det er et behov som er kunstig til.

Even: – Jeg har aldri vært på VIP på festival, og jeg har hatt det dritfett hver gang. Det holder å være på gølvet. Vi er her for musikken.

Tone Strandman, Anne-Celin Vibstad og Siri Kirsebom Strandman, (Kari Kristensen)

Har dere vanlig pass eller VIP?

Siri: – Vi har vanlige pass. Vanlige folk, det er oss!

Høydepunktet så langt?

Alle: – Astrid S og Matoma.

Hva gleder dere dere mest til?

Alle: – Kaizers!

Hva tenker dere om at mange ikke har råd til slike festivaler?

Siri: – Jeg synes det er veldig synd. Det er veldig dyrt. Men det må også være dyrt, fordi det koster å produsere dette. Vi kunne kanskje hatt sosiale billetter, men spørsmålet er hvordan man skal gjennomføre det. Det er veldig kjedelig. Men sånn er det.

Hva tenker dere når dere hører ordet sosialdemokrati?

Siri: – Ja til det. At flest mulig mennesker skal bli hørt, og kunne få gi sin stemme. Det er det beste styresettet.

Hvordan synes du det går med sosialdemokratiet om dagen?

Siri: – Jeg tenker at her i Norge går det veldig bra. Hva annet skal vi ha om vi ikke skal ha sosialdemokrati? Skal det være Russland eller Kina? Det er utfordringer uansett, men det er det beste styresettet.

Thomas, Magnus og Oliver har kjøpt premium-pass, delvis fordi de er late. (Kari Kristensen)

Hva er det beste med Slottsfjell?

Magnus: – Beliggenheten. Tønsberg er fint.

Oliver: – Alle de fine damene.

Og det musikalske?

Oliver: – Jeg var veldig fornøyd med Zara Larsson i går. Astrid S i dag. Og Moyka. Og Matoma.

Magnus: – Og Emma Steinbakken.

Alle: – Men det er Kaizers vi er her for.

Hvorfor har dere premium pass?

Oliver: – Fordi vi er late.

Magnus: – Vi liker å ha det behagelig, og vi liker sprit. Så det er win-win. En tusenlapp ekstra for å få det litt mer behagelig, kan vi gå med på.

Oliver: – Vi har vært på VIP på andre festivaler også, og de kan ikke måle seg. Dette er den beste.

Hva tenker dere om at mange ikke har råd til slike festivaler?

Oliver: – Jeg tenker at det handler om prioriteringer.

Magnus: – Jeg skjønner godt at mange ikke gidder. Jeg skal være ærlig og si at det er mye penger.

Hva tenker dere når jeg sier ordet sosialdemokrati?

Oliver: – Jeg er for sosialdemokrati. Jeg er for at alle skal ha det best mulig. Men problemene i dag er flere: Jeg har mange venner som jobber innen helse og oppvekst. Det er mye mer givende jobber enn det jeg jobber med, som IT-konsulent. Det er tidvis jævla kjedelig. Jeg kan gå inn i en barnehage og skape verdi med en gang. Men du kan ikke gjøre jobben min, for den er vanskelig. Jeg er i tillegg utdannet kokk. Veldig mange kan lage mat også. Og jeg kan lære hvem som helst å lage god mat på veldig kort tid. Men ikke alle kan ta vare på en hel infrastruktur IT-messig. Det handler om verdiene av jobben, og hvordan samfunnet ser på hva jobben er verdt.

Isabelle Jabate, Clara Brox og Emmanuel Denis traff Dagsavisen på premium-området til Slottsfjell. (Kari Kristensen)

Hva gleder dere dere mest til i kveld?

Clara: – Kaizers, uten tvil. Ari Bajgora, kompis av meg, gjorde det veldig bra på scenen tidligere i kveld. Og Natten.

Hvorfor har dere VIP-pass?

Clara: – Jeg jobber med festivaler, så jeg har all access til alt.

Emmanuel: – Jeg har mixed zones, dagspass, og nattpass.

Hva tenker dere om at det det er forskjell på folk på festivalen, at noen er VIP, og andre ikke?

Clara: – Jeg synes det er helt fair at det er en all access-sone, og at det er en premium, hvor folk betaler litt mer. Men, jeg synes det bør holdes mest mulig inklusivt for alle. Kjøper man festivalpass, bør man komme inn på flest mulig steder - både dag og natt.

Hva tenker dere om at mange ikke har råd til å dra på denne typen festivaler?

Clara: – Jeg er en av dem. Jeg har brukt Klarna for å kunne dra på festival. Jeg synes det er kjipt. Sånn som økonomien er i dag, så har mange knapt råd til å dra ut av byen engang. Jeg er fra Oslo selv, og det er plutselig blitt veldig dyrt å ta toget til Tønsberg, som før var veldig billig. Men jeg håper festivalbransjen klarer å holde festivalprisene nede så godt som mulig.

Hva tenker dere når dere hører ordet sosialdemokrati?

Clara: - Jeg tenker inkludering. Men sånn som samfunnet er nå, så er jeg ikke helt enig i at man burde bruke det ordet.

