– OL i Paris blir en fantastisk fest for alle involverte, og på Max får det norske OL-publikummet hvert eneste øyeblikk og begivenhet fra sommerens store eventyr i Paris. For å sikre den beste opplevelsen for de norske seerne vil vi også sende 16 timer med OL hver dag på TVNorge. Allerede dagen før åpningsseremonien, 25. juni, tyvstarter vi med sendinger når Norges håndballjenter møter Sverige i gruppespillet i håndball, sier Hanif Hosseini, prosjektleder for OL i Warner Bros. Discovery i Norge.

De Olympiske Leker i Paris senere i sommer sendes på NRK og Warner Bros. Discovery sine plattformer gjennom hele mesterskapets varighet fra 26. juli til 11. august, skriver mediehusene i en pressemelding.

Warner Bros. Discovery viser alle øvelsene på deres nye strømmetjeneste MAX og gir samtidig bred dekning av det som skjer på TVNorge.

Hele OL på NRK Radio

NRK på sin side vil vise alt av friidrett inkludert maraton, kappgang og triatlon.

– OL er idrettens definitive høydepunkt, og vi er utrolig glade for å bli med på dette toget igjen! Det norske folk elsker friidrett, og vi er meget fornøyde med at dette vises på NRK. Samtidig vil vi sende direkte fra hele OL på NRK Radio, og på nett vil vi følge nyhetsbildet tett. Dette gleder vi oss veldig til, sier Espen Olsen Langfeldt, sportsredaktør i NRK i samme pressemelding.

Da sommer-OL ble arrangert i Tokyo for tre år siden, tok Norge åtte medaljer totalt, hvorav fire av de åtte var gull. De største gullhåpene før årets leker er samtlige av gullvinnerne fra forrige mesterskap, Karsten Warholm, Jakob Ingebrigtsen, Kristian Blummenfelt og håndballjentene.

De norske sandvolleyballgutta tok gull i 2016, og det er lov å håpe på samme utfall i sommer, åtte år etter forrige triumf. Videre er både tennis-stjernen Casper Ruud og Golfspilleren Viktor Hovland gullhåp.

Max og TVNorge skal følge hvert eneste øyeblikk

Warner Bros. Discovery house som ligger i hjertet av Paris skal være basen for 3800 timer med direktesendt sport på TVNorge og Max sammen med Eurosport. Der kan man følge hvert øyeblikk, hver medalje, hver idrettsutøver og hvert lag som deltar i lekene. Susanne Gjørstad Wergeland sier i pressemeldingen at tid og sted for de kommene olympiske lekene er bedre enn det har vært på lenge.

– Endelig er OL i riktig tidssone for oss og jeg gleder meg noe helt enormt til å sitte midt i smørøyet og få gi norske seere en bit av Paris og stemningen der, sier Susanne Jørstad Wergeland. I pressemeldingen. Hun skal lede morgensendingene på Max og TVNorge.

Warner Bros. Discovery topper sitt OL-lag med Jan Ove Kjøndal (fra venstre), Gita Simonsen, Susanne Furøy Wergeland, Carina Olset Hovda, Carsten Skjelbreid. (Helge Brekke/Warner Bros. Discovery )

Innimellom direktesendt sport blir det studiosendinger gjennom hele OL-dagen, med fokus på de norske utøverne, men også en bredere dekning med siste nytt, store snakkiser, intervjuer, reportasjer og analyser. For sendingene på ettermiddagen, blir studio i Paris byttet ut med OL-studio i Oslo, som skal ledes av Gita Simonsen og Jan Ove Kjøndal. Begge har jobbet med OL-sendinger for Warner Bros. Discovery tidligere.

Kveldssendingene ledes av Carina Olset Hovda og Carsten Skjelbreid. Sistnevnte har vært med på OL-laget til Warner Bros. Discovery siden de fikk rettighetene tilbake i 2018, men Olset Hovda er ny på kanalen.

– Jeg gleder meg veldig til å lede kveldssendingene sammen med Carina og går det som vi både håper og tror, så kan vi se frem til en mengde historiske øyeblikk fra Paris, sier Carsten Skjelbreid.

Viser OL på TV for første gang siden 2012

NRK skal sende deler av OL på TV for første gang siden London-lekene i 2012. NRK skal vise friidrett, kappgang, maraton og triatlon på lineær-TV og i NRK TV. Det betyr at publikum kan glede seg til å se Karsten Warholm, Jakob Ingebrigtsen og resten av den norske friidrettstroppen på NRK. Ida Nysæter Rasch er programleder fra Stade de France. Jann Post, Vebjørn Rodal og Christina Vukicevic Demidov skal som vanlig kommentere øvelsene på friidrettsbanen.

– Friidretten under OL i Paris vil gi oss idrettsøyeblikk vi kommer til å huske i lang tid. Norge har to av de største stjernene, i tillegg til en rekke utøvere som er på vei opp og fram. Det er en fantastisk kombinasjon. Det kommer til å bli intenst på Stade de France. Alle utøverne legger så mye i dette, så vi kan se fram til idrett på sitt beste. Jeg kan knapt vente, sier Jann Post.

Åpningsseremonien 26. juli

Eirik Fure, Jann Post, Ole Rolfsrud og Ida Nysæter Rasch er noen av NRKs profiler som skal jobbe med OL. På kveldstid vil Ole Rolfsrud og Eirik Fure være programledere for OL-magasinet. Der vil de oppsummere øvelsene fra dagen som har gått.

NRK skal også sende åpnings- og avslutningsseremonien på NRK1 og i NRK TV. Åpningsseremonien 26. juli blir en historisk begivenhet, da dette er første gangen den ikke vil finne sted inne på en arena. Samtlige delegasjoner skal transporteres med båter langs en seks kilometer lang strekning på elven Seinen.

– Et slikt show har verden aldri sett før og hele Frankrike vil holde pusten underveis. Tenk på alt som står på spill når de seiler utøverne på elva som bukter seg gjennom byen. Dette blir særs spektakulært og spennende å følge med på, sier Rolfsrud.